Changement climatiques : les attentes sont grandes en Estrie

D'une part, pour soutenir les grands émetteurs à devenir plus verts, d'autre part, pour mieux accompagner ceux qui subissent les impacts du réchauffement de la planète. Des entrepreneurs partagent leur expérience.

Diminution de près du quart des émissions de GES

En 2016, l'usine American Biltrite de Sherbrooke a investi un million de dollars pour améliorer son efficacité énergétique et ainsi réduire ses émissions de gaz à effet de serre.

En effet, la production de caoutchouc demande un grand apport thermique . On a éliminé le mazout. Mais aussi on a grandement éliminé le transfert de chaleur pour chacun des équipements. C'est comme ça qu'on a réussi. Ce n'est pas par une nouvelle technologie, c'est par l'existante , affirme le vice-président d’American Biltrite Canada, Jean-Pierre Benoît.

Résultat : l'usine a réduit de 20 à 25 % ses émissions de GES, soit 1200 tonnes de moins par année. C'est presque 300 voitures qui tournent en rond à Sherbrooke, qu'on a éliminé , souligne-t-il.

Jean-Pierre Benoît affirme que sans une aide de Québec de 500 000$, il n'aurait pas réussi à convaincre les dirigeants de la compagnie, dont le siège social est à Boston, de réaliser le projet.

Qu'est-ce que ça prend pour réduire plus? On ne peut pas le faire en gardant la même technologie qu'aujourd'hui. Il faut aller avec quelque chose de différent. Dans notre ça ce serait probablement l'électricité. Mais si ça nous a coûté 1 million faire le premier 20 %, faire le 80% c'est 10 millions. Donc ça va être très difficile à justifier, à moins qu'une nouvelle technologie soit développée.

Soutenir les technologies vertes

Pour faire face aux changements climatiques, on mise beaucoup sur la recherche entourant les technologies et les énergies vertes. Une méthode choisie par un nombre grandissant d'entreprises: la biomasse forestière.

L'entreprise Séquoia de Saint-Denis-de-Brompton a conçu un générateur d'énergie qui permet d'alimenter des usines de grandes superficies.

Toute notre clientèle qui était à l'huile ou au propane qui se convertisse vers la biomasse forestière, ils vont réduire de beaucoup leur gaz à effet de serre. Juste cette année en 2019, c'est 3000 tonnes de GES que nos nouveaux clients de 2019 vont économiser , explique le vice-président, Séquoia, Alexandre Couture.

Les générateurs d’énergie brûlent des résidus de bois de toutes sortes, qui autrement, se seraient retrouvés à l'enfouissement.

Avec ce type de rebut de production, par exemple ceux d’un fabricant de guitares de la région, nous on va en faire des sacs d'énergie qu'on peut vendre à nos clients. Alexandre Couture, vice-président, Séquoia

Alexandre Couture affirme que si l’accès aux subventions pour adopter une énergie plus verte était simplifié, les résultats seraient notables.

Des industries qui écopent veulent aussi de l’aide

Au-delà de l'aide réclamée par les entreprises qui souhaitent réduire leurs émissions, un soutien est aussi demandé par celles qui subissent les contrecoups du dérèglement du climat.

Par exemple, en agriculture, les impacts sont de plus en plus importants. On dirait que les changements vont plus vite qu'on s'adapte , exprime le copropriétaire du Verger Gros pierre, Gaétan Gilbert.

Le pomiculteur doit notamment s'adapter à des intempéries plus violentes. On irrigue les pommiers, on essaie de trouver des nouvelles techniques. Même une nouvelle parcelle qu'on a plantée cette année, on va mettre des filets pare grêle pour prévenir la grêle , rappelle-t-il.

Les coûts associés à ces mesures sont importants Pour acheter l'équipement, je pense qu'il faut qu'on aille de l'aide , ajoute-t-il.

Les mesures d'adaptation sont aussi très dispendieuses dans l'industrie du ski, qui pourrait perdre jusqu'à trois semaines d'activité d'ici 2050, selon une étude du consortium de recherche Ouranos.

Les besoins sont grands en termes de modernisation d'équipement pour les stations de ski. Du côté de la fabrication de neige. On a un soutien au niveau du gouvernement du Québec, il y a une stratégie pour la mise en valeur du tourisme hivernal, il y a eu plusieurs investissements, dont l'ensemble des stations des Cantons-de-l'Est ont bénéficié. Par contre, on n'a pas ce soutien-là du côté fédéral , affirme le président directeur général, Association des stations de ski du Québec, Yves Juneau.

Que ce soit pour aider les grands pollueurs à réduire leurs émissions de GES ou encore pour appuyer les ceux qui subissent les changements climatiques, le défi est grand et les attentes le sont tout autant.