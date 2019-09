Autumn Peltier, une adolescente âgée de 15 ans de la Première Nation Wiikwemkoong, dans le Nord de l'Ontario, qui milite pour la préservation des sources d'eau, a exhorté la communauté internationale à respecter le caractère sacré de l'eau et à défendre l'accès à l'eau potable.

Comme je l'ai déjà dit, et comme je le répéterai, nous ne pouvons pas manger de l'argent, on ne peut pas boire du pétrole , a déclaré celle que l'on surnomme la « gardienne de l'eau ».

Le discours d'Autumn Peltier a été prononcé dans la foulée de grandes manifestations contre les changements climatiques qui se sont déroulées dans plusieurs villes canadiennes. Photo : Associated Press / Richard Drew

Autumn Peltier a prononcé un discours lors du Global Landscapes Forum, un organisme fondé par l'ONU environnement et la Banque mondiale. Le thème du présent forum est la restauration des écosystèmes.

La jeune militante a également attiré l'attention de son auditoire sur le manque d'eau potable chez plusieurs communautés autochtones. L'adolescente a dit que ces pénuries ont déclenché son militantisme.

Nous connaissons tous quelqu'un qui habite un de ces territoires où l'on ne peut pas boire de l'eau. Pourquoi autant de personnes n'ont pas accès à l'eau potable, et pourquoi en sont-elles privées depuis si longtemps? interroge-t-elle.

Autumn Peltier a prononcé son deuxième discours à l'ONU. L'an dernier, elle avait déjà exhorté l'Assemblée générale à « être sur le pied de guerre » et à prendre position pour la planète. Photo : Associated Press / Richard Drew

Elle a rappelé qu'on lui avait enseigné le caractère sacré de l'eau dès son jeune âge. Selon la militante, plusieurs devraient tirer des leçons de ces traditions.

Il faut peut-être qu'il y ait plus d'anciens et plus de jeunes assis à la table de décision lorsque les autorités adoptent des politiques sur nos territoires et notre eau.

Autumn Peltier a réclamé la fin de l'utilisation du plastique afin de mieux protéger l'environnement.

Son discours a été prononcé dans la foulée de grandes manifestations contre les changements climatiques qui se sont déroulées dans plusieurs villes canadiennes. Rien qu'à Montréal, quelques centaines de milliers de personnes avaient répondu à l'appel de divers groupes écologistes pour réclamer des actions de la part des gouvernements.

Il s'agissait de son deuxième discours prononcé à l'ONU. L'an dernier, elle avait exhorté l'Assemblée générale à être sur le pied de guerre et à prendre position pour la planète.

La militante a aussi diffusé son message lors de centaines d'événements à travers le monde.