La conseillère municipale Mariannick Mercure vivement critiquée

Cette altercation avec Yves Lévesque, Mariannick Mercure l’a provoquée, elle l’a fait filmer et a publié la vidéo sur sa page Facebook professionnelle.

De nombreux citoyens ont commenté la publication et la majorité des gens critiquent vivement son geste de la conseillère du district des Forges.

Elle devrait donner sa démission. Un gros manque de classe. commentaire de Stéphane Fortin sur la page Facebook de Mariannick Mercure

Peu importe son opinion, elle a fait preuve d'un très grand manque de classe et de beaucoup d'opportunisme , écrit notamment Mathieu Beauchemin sur les réseaux sociaux.

Andrée-Anne Blais affirme qu’elle regrette amèrement son vote. J’espère que vous aurez assez de respect pour vos électeurs et allez démissionner , ajoute-t-elle.

Dans la vidéo, Mme Mercure traite M. Lévesque, ainsi que le Parti conservateur du Canada (PCC) de « criminels climatiques ». Elle lui indique clairement qu’il n’est pas le bienvenu au rassemblement.

Quelques rares personnes commentent la publication pour remercier Mariannick Mercure.

Vous avez aujourd'hui dit tout haut ce que bien des Trifluviens pensent tout bas. Vous êtes une femme inspirante pour tous les jeunes qui oseront prendre parole. Merci d'être une femme forte, de convictions et de paroles , écrit notamment Mélodie Fontaine.

Jointe au téléphone, la conseillère municipale dit qu’elle n’a pas l’intention de démissionner. Elle affirme qu’elle laisse les gens s’exprimer sur sa page Facebook, mais qu’elle ne lit pas les commentaires.

Manque de jugement

L’éthicien René Villemure estime que ce geste de la conseillère municipale est « une preuve flagrante de manque de jugement ». « On ne peut pas agir comme si on gardait les vaches, quand on est élu », ajoute-t-il.

Quand on parle d'éthique, il faut réfléchir avant d'agir et non pas agir avant de réfléchir. René Villemure, éthicien

M. Villemure explique que, comme élue, Mariannick Mercure représente des gens et qu’elle doit parler en leur nom.

Il ajoute qu’un conseiller municipal ne doit pas s’ingérer dans une campagne électorale d’un autre niveau. Il s’agit, selon lui, d’une règle non écrite en politique.

On a beau dire que la langue de bois, ce n’est pas une bonne chose, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, l'envers de la langue de bois, ce n’est pas le manque de savoir-vivre, puis l'impolitesse non plus , précise M. Villemure.

Sans démissionner, René Villemure affirme que Mariannick Mercure devrait « regretter ses propos de manière sincère et s’engager à ne plus tenir de tels de propos, dans un tel contexte et de telle manière ».

De son côté, le conseiller municipal de Marie-de-l’Incarnation, qui a accepté la demande de sa collègue de filmer la scène, admet qu’on peut toujours remettre en question la façon de faire, mais qu’il faut se rappeler les intentions initiales.

Quand je reviens à l'essence de ce qui méritait d'être dénoncé, je vis relativement bien avec ça. Denis Roy, conseiller municipal du district Marie-de-l’Incarnation

Il faut voir ce qui a fait que les gens ont posé ce geste-là, puis ont voulu mettre en lumière l'espèce d'hypocrisie et d'opportunisme politique , explique-t-il.

Sans condamner le geste de leur collègue, la majorité des autres conseillers municipaux, avec qui Radio-Canada s'est entretenu, affirment qu’ils n’auraient pas fait la même chose.

Il y a un certain décorum à garder quand on est élu. Là, elle est sortie de ce décorum-là, c'est elle qui a choisi de le faire. Moi, je n’aurais pas agi comme ça , dit le conseiller municipal du district de La-Vérendrye, Dany Carpentier.

Au cabinet du maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, on considère que le geste posé par Mariannick Mercure est complètement inapproprié. On n’a pas voulu commenter davantage.