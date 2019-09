Environnement et climat : un programme scolaire désuet au Nouveau-Brunswick

Alors que la jeunesse, partout au pays, prend les rues d’assaut pour réclamer que les gouvernements et les industries adoptent des mesures concrètes pour combattre les effets néfastes des changements climatiques, ce sujet est à peine effleuré dans les écoles du Nouveau-Brunswick.

Le programme enseigné a été revu pour la dernière fois en 2002. Depuis, la question du climat a fait l’objet d’importantes recherches scientifiques, dont les résultats se sont précisés et développés.

La matière enseignée aux élèves néo-brunswickois, elle, n’a pas été actualisée. Les deux cours sur l’environnement proposés aux élèves ne sont même pas obligatoires.

Selon une récente étude, le contenu du programme scolaire du Nouveau-Brunswick sur ce sujet est dépassé et ne correspond plus aux recherches scientifiques effectuées ces 17 dernières années.

Seules des connaissances de base sur le climat sont enseignées.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Seules des connaissances de base sur le climat sont enseignées. Photo : Radio-Canada

Le réchauffement climatique, les impacts des changements climatiques, les solutions pour y remédier et les avis d'experts sont peu, ou tout simplement pas abordés.

S’informer sur les médias sociaux, à défaut de l’école

Claire Émond, 14 ans, a prononcé une allocution lors de la marche pour le climat à Moncton le 27 septembre. Elle a fait un vibrant plaidoyer pour que le programme scolaire soit actualisé.

Claire Émond a pris la parole à la marche pour le climat à Moncton, Nouveau-Brunswick, le 28 septembre 2019. Photo : Radio-Canada

Je vois, sur les médias sociaux, plein de gens qui publient des images. Il y a vraiment des bonnes informations, mais on ne sait pas si ce sont des informations réelles et on ne sait pas si ce sont des faits , dit-elle.

Si l'école enseignait de façon adéquate les réalités relatives au changement climatique et à l’environnement, on saurait exactement de quoi on parle , ajoute l’étudiante.

Simon Dubé, un enseignant suppléant, ce constat symbolise l'échec de la province à éduquer ses futurs citoyens.

On ne peut pas parler de pluies acides aujourd'hui en classe dans un cours [optionnel] et se dire que c'est suffisant à l’école , lance-t-il. Il croit que les jeunes sont mal outillés avec ces informations incomplètes.

Simon Dubé, enseignant. Photo : Radio-Canada

Ils sont là, les jeunes, à nous regarder et nous dire: "bien, je lis" , poursuit-il. On parle d'une crise écologique et il n'y a aucun cours, aucun curriculum qui va toucher [à] ça.

Ce qui arrive, c'est que les enseignants qui veulent enseigner ça, doivent le faire sur leurs temps libres et doivent le faire aussi hors contexte , déplore M. Dubé.

Désabusé, il a décidé d'aller enseigner au Québec, où il estime que les enjeux environnementaux sont davantage pris au sérieux.

En mai dernier, des élèves de 22 écoles du Nouveau-Brunswick se sont regroupés pour demander au ministre provincial de l'Éducation que l'environnement soit intégré dans toutes disciplines enseignées dans leurs écoles.

Depuis, aucun changement n'a été apporté.

Le ministère assure toutefois être en train d'actualiser ses programmes pour améliorer l'enseignement sur les changements climatiques dans la province.

D’après le reportage de Marielle Guimond