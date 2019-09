Les Raptors de Toronto déterminés à défendre leur titre

L’avenir de l’équipe pour la prochaine saison était au cœur des discussions à l’occasion de la journée des médias samedi.

Les Raptors sont devenus champions de la NBA pour la première fois de leur histoire la saison passée. Photo : Getty Images / Ezra Shaw

Les Raptors doivent désormais s’ajuster pour remplir l’immense vide laissé par le départ de Kawhi Leonard et Danny Green, mais l'équipe compte bien défendre son titre.

Nos attentes, c’est de gagner. Nous faisons du sport pour gagner. Rien d'autre. C'est aussi simple que ça. Nous construisons à partir de là , a lancé d'un ton ferme le président des Raptors, Masai Ujiri.

Il prévient qu’il est prêt à prendre les décisions nécessaires pour servir cet objectif ultime.

Cette équipe va gagner. J’aurais sur mes épaules la responsabilité d'ajuster cette équipe chaque fois que nous devrons nous rajuster.

Pour l’instant, l'organisation mise aussi bien sur ses joueurs expérimentés que sur la fougue de ses recrues.

Kawhi a décidé de signer avec les Clippers, mais notre équipe passe à autre chose, nous sommes enchantés par nos jeunes joueurs et nos vétérans. Nous continuons à construire dans cette ligue , a-t-il ajouté.

L'entraîneur-chef des Raptors Nick Nurse et Kawhi Leonard lors d'un match de la série finale de la NBA. Photo : Getty Images / Gregory Shamus

Je pense que les gars sont prêts à relever le défi Masai Ujiri, président des Raptors

[Je veux remporter] un autre championnat. C’est toujours le même objectif pour moi. Je le veux plus que jamais maintenant , a déclaré de son côté le meneur de jeu des Raptors, Kyle Lowry.

Quand vous y avez un peu goûté, vous voulez continuer, continuer à grandir, continuer à ressentir ce sentiment, un sentiment inexplicable, mais vous le voulez. Kyle Lowry, meneur de jeu des Raptors

Comme lui, Serge Ibaka, Marc Gasol ou encore Pascal Siakam auront un rôle de mentors auprès des plus jeunes recrues.

Kyle Lowry des Raptors Photo : Radio-Canada / Mike Cole

D'abord c'est l'intégration de ces joueurs-là... Ensemble on va faire de notre mieux pour qu'ils soient à l'aise , a assuré l'attaquant congolais Serge Ibaka.

Je vais continuer à juste être moi-même, continuer de travailler dur et j’espère qu’en me regardant, ils pourront peut-être apprendre quelque chose de moi , a renchéri Pascal Siakam à propos des jeunes joueurs

Les Raptors misent depuis plusieurs années sur le développement de leurs joueurs, à l’image de Fred Vanvleet et de Pascal Siakam, qui a été nommé Joueur s’étant le plus amélioré au sein de la NBA cette année.

À l'image de sa performance lors des matchs de la série finale de la NBA, Pascal Siakam sera appelé à jouer un rôle important cette saison pour les Raptors de Toronto. Photo : Radio-Canada / Michael Charles Cole

L'entraîneur-chef des Raptors, Nick Nurse, a d'ailleurs indiqué que le joueur camerounais pourrait être appelé à endosser un rôle plus important sur le terrain.

Avoir cette opportunité-là, de jouer plus, d’avoir plus de balles, c’est excitant , a expliqué Pascal Siakam, qui confie être prêt à le faire. Je n’ai pas de pression. Pour moi, c’est la même chose : continuer à être meilleur, à me développer. C’est toujours mon objectif. Si je continue à faire ça sur le terrain, le reste va suivre , estime-t-il.

L'entraîneur-chef des Raptors, Nick Nurse, s'attend à ce que son ailier OG Anunoby (à gauche) ait un rôle plus important cette saison. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Les Raptors de Toronto se rendent samedi après-midi à Québec pour commencer dimanche leur camp d’entraînement du 29 septembre au 3 octobre à l’Université Laval.

Le lever de la bannière des champions de la NBA et la cérémonie de la remise des bagues se dérouleront par ailleurs le 22 octobre lors du premier match de la saison à l’aréna de la Banque Scotia de Toronto.

Avec des informations de Myriam Eddahia