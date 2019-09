Une course de Toronto à Ottawa pour rendre hommage aux policiers morts dans l'exercice de leurs fonctions

Des policiers ont fait le trajet à la course entre Queen's Park, à Toronto, et le Parlement, à Ottawa, pour rendre hommage à leurs collègues morts dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont arrivés à destination samedi en amont de la cérémonie officielle qui aura lieu dimanche.

Des événements comme aujourd'hui, ça nous rappelle aussi que même si ça n'arrive pas à tous les jours, c'est des choses qui arrivent, [donc] c'est un rappel de rester prudent au travail , explique Rick Croteau, un policier du Service de police de la Ville de Sherbrooke qui participe à cette course depuis 2013.

Après trois jours de relais à la course sur une distance de 460 kilomètres, les participants ont terminé leur périple au Parlement, à l'endroit où se situe la longue liste de tous les policiers qui sont morts au cours des dernières années alors qu'ils étaient en service.

Des citoyens sont venus déposer une couronne de fleurs au parlement. Photo : Radio-Canada / Claudine Richard

Selon l'organisme la Commémoration, de 6 à 8 policiers perdent la vie dans l'exercice de leurs fonctions en moyenne chaque année.

On pense à tous ces officiers avec qui on a travaillé qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions, des familles et amis qu'ils ont laissés derrière et aussi à tous ces policiers qui prennent le risque d'aller dans nos communautés, sachant que chaque jour pourrait être le dernier , affirme Thomas Carrique, le commissaire de la Police provinciale de l'Ontario (PPO).

Plus qu'une seule forme de danger

À la suite du suicide d'un policier au quartier général du Service de police d'Ottawa, vendredi soir, le commissaire de la PPO a réclamé davantage de soutien psychologique pour les policiers en service.

Il y a plusieurs façons de rendre notre travail plus sécuritaire. Il faut s'assurer que nos officiers bénéficient du bon entraînement et des bons outils , mentionne M. Carrique.

Thomas Carrique réclame plus de soutien psychologique pour les policiers. Photo : Radio-Canada

On doit s'assurer d'avoir des formes de support psychologique en place. C'est un travail très stressant et on doit réaliser qu'il n'y a pas que les blessures physiques. Les officiers sont exposés à des traumatismes émotionnels tous les jours. Thomas Carrique, commissaire de la Police provinciale de l'Ontario

Pour Rick Croteau, il faut surtout faire comprendre aux policiers qu'ils ne doivent pas hésiter à demander de l'aide lorsqu'ils en ressentent le besoin.

Je pense qu'il y a assez de ressources offertes, mais après ça, c'est de changer les mentalités pour que les gens utilisent ces ressources-là, précise-t-il.

Rappelons que le Jour national de la Commémoration des policiers et agents de la paix a lieu le dernier dimanche de septembre de chaque année, depuis 1998.

Avec les informations de Claudine Richard