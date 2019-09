Une tournée symphonique de réseautage entre musiciens amateurs et professionnels

La deuxième tournée symphonique annuelle de Sudbury a réuni samedi des dizaines d’artistes au centre-ville. Les organisateurs n’ont pas changé la formule de l’événement après son succès de l’an dernier et trouvent d’ailleurs qu’il joue un rôle de plus en plus important dans le réseautage des musiciens locaux.

Munis d’un passeport, les spectateurs ont droit à plus d’une quarantaine de prestations musicales dans divers établissements commerciaux du centre-ville.

Au menu de la deuxième tournée symphonique, on retrouve notamment du violon, du jazz, de la musique folklorique et même de l’opéra, de quoi satisfaire tous les goûts des spectateurs.

La Sudburoise Colette Thibault estime que la tournée symphonique permet notamment à un public non initié de découvrir la musique classique. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Pour la Sudburoise Colette Thibault, l’importance d’un tel événement réside entre autres dans le fait qu’il permet de soutenir tant les musiciens amateurs que professionnels de la ville du nickel.

C’est très important [...] et c’est aussi pour éduquer les gens qui n’ont jamais entendu la musique classique. Si on le fait dans un environnement très agréable, les gens auront plus le temps d’écouter et d’absorber la musique d’une manière différente , indique-t-elle.

En même temps, on apprend à connaître les petits magasins qu’il y a au centre-ville et on découvre ce qu’ils vendent. Colette Thibault, résidente de Sudbury

La pianiste amatrice Faye Moffatt qui réside dans le secteur Capreol du Grand Sudbury a tenu à assister aux prestations de certains autres musiciens avant de jouer elle-même.

Le groupe Symphony Brass Quintet a offert plusieurs prestations dans le cadre de la tournée symphonique. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Il y a beaucoup de musiciens dans la communauté, c’est vraiment agréable. On se fait des amis en faisant ça. Je suis à la retraite et c’est une façon d’enrichir ma vie en jouant pour les gens, tout le monde aime la musique, je pense , affirme-t-elle.

Un succès pour l’Orchestre symphonique

Encore une fois cette année, la tournée symphonique s’est déroulée à guichet fermé, la totalité des 200 passeports disponibles ayant été vendus.

Le directeur en résidence de l’orchestre, Jamie Arrowsmith, y voit le signe d’un succès énorme de l’événement.

Lors de la première tournée symphonique l’an dernier, l’Orchestre symphonique tentait de se remettre de sa mauvaise situation financière. L’organisme avait d’ailleurs dû se tourner vers la Ville du Grand Sudbury, qui lui avait accordé une aide d’urgence temporaire.

Jamie Arrowsmith est violoniste et directeur en résidence de l'Orchestre symphonique de Sudbury. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Selon M. Arrowsmith, l’orchestre connaît maintenant une certaine stabilité au point de vue financier.

Mais on doit toujours s’assurer que les finances soient en bonne forme, donc la tournée est encore une occasion pour nous de prélever des fonds et aussi de rejoindre les gens qui travaillent au centre-ville pour partager tous nos talents , souligne-t-il.

La communauté artistique de Sudbury se soutient mutuellement. On rencontre de nouveaux musiciens, des gens qui ne sont peut-être pas très habitués à l’Orchestre symphonique, des musiciens de jazz ou de rock qui participent et c’est l’occasion pour nous d’aller nous présenter. Jamie Arrowsmith, violoniste et directeur en résidence de l’Orchestre symphonique de Sudbury

L’événement constitue en effet une aubaine pour les commerçants du centre-ville qui accueillent les prestations.

L'entrepreneure Gabrielle Roy aimerait voir plusieurs événements artistiques dans le centre-ville de Sudbury. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Il y a plusieurs personnes qui viennent ici pour la tournée symphonique et qui finissent par acheter nos produits, ce qui est vraiment génial , indique Gabrielle Roy, propriétaire de la boutique de textiles Stitch & Stone.

De tels événements ont un grand impact pour nous. S’il y en avait davantage au centre-ville, ce serait vraiment très bien. Gabrielle Roy, entrepreneure de Sudbury

L’Orchestre symphonique de Sudbury pense déjà à répéter l'initiative l’an prochain.