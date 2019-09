Statistique Canada a engagé une firme de relations publiques pour redorer son image

En octobre 2018, le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada avait annoncé l’ouverture d’une enquête visant Statistique Canada après avoir reçu des plaintes sur les pratiques de l’agence fédérale en matière de collecte de données personnelles.

Un document obtenu par CBC News montre que l’organisme fédéral était inquiet des retombées de cette affaire sur son image publique, ce qui l’a entraîné à solliciter de façon discrète de l’aide externe.

Si la situation actuelle n’est pas atténuée rapidement, les dommages potentiels causés à la réputation de l’agence pourraient devenir irréversibles avec le temps. Extrait du document interne de Statistique Canada

Si rien n’est fait pour contrer le discours négatif, cela pourrait affaiblir la volonté des Canadiens de participer aux opérations statistiques de l’agence , peut-on lire dans la demande de proposition de contrat de Statistique Canada, selon le réseau CBC.

Toujours selon le document, un faible niveau de confiance de la part des Canadiens pourrait entraîner une baisse du taux de participation dans les opérations de collecte d’informations volontaires ou obligatoires, ce qui porterait atteinte à la qualité de ses données.

Pour répondre à cette situation en constante évolution, et dans le but de rétablir un certain contrôle sur le discours public concernant l’agence, […] Statistique Canada sollicite les services d’une firme de relations publiques , indique encore le document obtenu grâce à la Loi sur l’accès à l’information.

Ce sont les services Brymark Promotions Inc., une compagnie basée à Ottawa, qui auraient été finalement retenus avec un contrat de 14 012 $, selon des renseignements divulgués en ligne par le gouvernement du Canada au printemps dernier.

Une démarche discrète

Les renseignements sur les acquisitions du gouvernement, comme les appels d’offres ou les demandes de propositions de contrats, sont généralement diffusés publiquement afin de permettre aux compagnies de soumettre leur candidature. Mais dans le cas de ce contrat, Statistique Canada a choisi de solliciter directement les compagnies.

La demande de proposition de contrat n’a pas été diffusée publiquement et a été directement envoyée aux fournisseurs , affirme la porte-parole de Statistique Canada, Laurence Beaudoin-Corriveau, dans un courriel à CBC News.

Cette stratégie a été choisie conformément au numéro d’identification des biens et services T004 – Services de communications […] qui est exclu des accords commerciaux , ajoute Mme Beaudoin-Corriveau. Toutes les règles établies par Services publics et Approvisionnement Canada [SPAC] concernant les appels d’offres ont été respectées.

Des délais jugés « irréalistes »

Le document obtenu par CBC indique par ailleurs que plusieurs soumissionnaires potentiels ont jugé les délais imposés par Statistique Canada pour redorer son image comme étant « irréalistes ». Statistique Canada leur a répondu en arguant que c’est la nature urgente de nos besoins qui expliquent ces contraintes.

Parmi les résultats escomptés par l’agence fédérale, figurent une analyse des sentiments à la suite d’articles de presse négatifs, ainsi qu’une liste de personnalités-clés ayant une influence sur le discours public sur cette affaire.

Statistique Canada cherchait également à identifier des endosseurs tiers capables de valider les méthodes et objectifs de l’organisme et influencer ainsi le discours public.

La firme de relations publiques Brymark Promotions Inc. n’a pas répondu aux demandes d’entrevue de CBC. Le ministère d’Innovation, Sciences et Développement économique, dont relève Statistique Canada, n’a pas réagi non plus.

En novembre 2018, le ministre Navdeep Bains avait assuré que Statistique Canada n’irait pas de l’avant avec son projet pilote de collecte des informations bancaires de 500 000 ménages, en attendant les conclusions de l'enquête du commissaire à la protection de la vie privée.