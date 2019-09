L'armée en mode recrutement à Rouyn-Noranda

L'occasion pour eux d'en apprendre davantage sur le travail de militaire et également les opportunités de carrières au sein des Forces canadiennes.

Il y a eu également exposition d'une partie des équipements utilisés par le régiment.

Le capitaine Nicola Gervais a remarqué que plusieurs citoyens ne connaissent pas l'existence de cette unité dans la région.

C'est pourquoi il compte multiplier les occasions de présenter le régiment au public.

Je force là-dessus depuis l'année passée de dire si on peut faire des exercices en région pour être plus vue. Je regarde le dernier exercice hivernal l'an passé où est-ce qu'on était directement sur lac Kiwanis de Rouyn-Noranda, dit-il. Et cette année je vise aller dans le secteur de Val-d'Or pour mieux nous faire voir de la population.

Par ailleurs, les portes ouvertes servent aussi à trouver de nouvelles recrues, précise le capitaine Nicola Gervais, commandant du 34e Régiment du génie de combat de Rouyn-Noranda.