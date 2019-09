La Fédération franco-ténoise face au défi de la représentativité territoriale

La Fédération franco-ténoise (FFT) voit l'avenir de la communauté francophone se dessiner à travers des partenariats et des collaborations, mais elle peine à être présente dans les différentes régions des Territoires du Nord-Ouest.

C'est ce qui est ressorti de la 41e assemblée générale annuelle (AGA) de la FFT organisée à Yellowknife samedi. La matinée a été consacrée à un forum sur la communauté francophone des T.N.-O., en commençant par des discussions sur les relations qui peuvent être entretenues avec les Autochtones.

Ce dessin résume les discussions bilingues qu'il y a eu en préambule de l'Assemblée générale annuelle de la FFT sur les relations entre Francophones et Autochtones. Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

Allison illustre les discussions qui se déroulent durant l'assemblée générale annuelle de la FFT. Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

Les facettes de la francophonie ténoise

Toujours en préambule à l'AGA, il a également été question de la francophonie ténoise. La mairesse de Yellowknife, Rebecca Arty, a siégé parmi les panélistes qui ont évoqué l'avenir de la communauté francophone et du français, avec ses défis de rétention, son visage qui change et son besoin de travailler en collaboration pour renforcer son empreinte et ses liens.

Rebecca Alty (gauche), Richard Létourneau (milieu) et Marie-Christine Aubrey (droite) constituent le panel sur la francophonie ténoise. Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

Benoît Boutin, directeur du Secrétariat aux affaires francophones, a relevé que la démographie est un enjeu qui dépasse la francophonie et concerne tout le territoire. Selon lui, les T.N.-O. perdent de la population depuis un certain nombre d'années, mais la population francophone augmente .

Benoît Boutin, directeur général du Secrétariat aux affaires francophones Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

Il a aussi souligné que cette francophonie est de plus en plus diversifiée avec des gens qui proviennent des autres provinces, mais aussi de l'Afrique.

Le mythe du francophone comme quelqu'un qui vient du Québec, c'est dépassé. Benoît Boutin, directeur du secrétariat aux affaires francophones

La 41e assemblée générale de la FFT Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

En dehors de Yellowknife

Cette francophonie est éparpillée sur tout le territoire, mais le conseil d'administration de la Fédération ne la reflète pas nécessairement, ont déploré plusieurs membres. En effet, ce CA ne compte pas d'élus d'Inuvik et de Fort Smith.

Ce défi de représentativité s'explique entre autres par le manque d'engagement, croit Linda Bussey, directrice générale de la FFT. Selon elle, la difficulté demeure dans le recrutement des gens pour former une association des francophones dans les régions moins représentées au sein du CA.

C'est toujours les mêmes personnes qui sont bénévoles, donc il y a de l'épuisement. Linda Bussey, directrice générale de la Fédération franco-ténoise

Pour combler le vide laissé et encourager les démotivés, la Fédération envisage d'effectuer des tournées ponctuelles , organiser des événements avec les régions que certains estiment délaissées. Linda Bussey cite en exemple le souper homards à Fort Smith auquel la FFT avait convié les résidents de la communauté.

Le rapport annuel 2018-2019 de la Fédération franco-ténoise Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Par ailleurs, elle reconnaît que c'est à l'organisme d'améliorer sa campagne de communication en dehors de Yellowknife pour montrer aux francophones les avantages à joindre la Fédération .

[On veut] démontrer que ce n'est pas un organisme nombriliste qui est à Yellowknife, mais que c'est un organisme qui est là pour les aider. Linda Bussey, directrice générale de la Fédération franco-ténoise

La directrice générale de la FFT, Linda Bussey, et d'autres membres lors de la 41e assemblée générale annuelle au Centre du patrimoine septentrional Prince-de-Galles à Yellowknife. Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

S'il y a des services en français au gouvernement [des T.N.-O.], c'est parce que la FFT est allée en cour , rappelle Linda Bussy. Elle ajoute que la Fédération est un pont que les francophones hors Yellowknife peuvent emprunter pour obtenir plus de services dans les écoles et que la FFT est une partenaire pour organiser des activités en français dans leur communauté .

Le nouveau conseil d'administration de la Fédération franco-ténoise, dont un membre est absent. Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

Trois nouveaux élus

Cette implication s'est manifestée par l'arrivée de trois nouvelles têtes au sein du CA de la Fédération franco-ténoise, dont Diane Magne qui est enseignante à l'École Boréale à Hay River. Mme Magne espère que sa nomination gommera les lacunes en termes de représentativité et rapprochera la FFT de Fort Smith qui est proche , géographiquement, de Hay River.

Diane Magné, enseignante à l'École Boréale, est élue au sein du conseil d'administration de la FFT. Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

L'objectif de l'Association franco-culturelle de Hay River était de créer un lien avec Fort Smith. Diane Magne, membre du CA de la FFT

Selon Diagne Magne, la FFT doit en effet mieux communiquer avec les autres communautés francophones, se montrer plus visible en allant sur place pour sensibiliser les francophones. Elle pense aussi que le rapprochement serait facilité notamment avec l'agent de développement que l'Association franco-culturelle de Hay River tente de recruter.

Étienne Croteau, propriétaire du restaurant Saveurs de l'Artisan, est élu au sein du conseil d'administration de la FFT. Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

Étienne Croteau et Catherine Lemire, tous deux de Yellowknife, se joignent aussi au conseil d'administration de la Fédération franco-ténoise pour un mandat de deux années. Par contre, les autres membres du CA verront leurs postes en élection en 2020.

Catherine Lemire est élue au sein du conseil d'administration de la FFT. Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

Un avenir prometteur

Comme à l'habitude, une assemblée générale annuelle a aussi été l'occasion de parler des états financiers. La FFT est sortie du déficit budgétaire de l'année dernière et présente même un surplus de près de 45 000 $.

Une fois de plus, sa directrice générale a répété l'importance de deux projets pour la communauté francophone : le centre communautaire et culturel et la candidature de Yellowknife aux Jeux de la francophonie canadienne de 2023. Dans les deux cas, Linda Bussey se montre optimiste quant à leur concrétisation.