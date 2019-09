Isaach de Bankolé : hommage au parcours, semé d’embûches, d’un acteur africain

Cela fait des années que Fabienne Colas, la fondatrice du festival, tente de l’avoir à Montréal, mais son horaire était toujours trop chargé durant la période de la rentrée. Cette fois, c’est la bonne.

C’est un honneur immense et un privilège pour nous tous de recevoir Isaach de Bankolé à Montréal et de l’honorer avec le prix “Excellence en carrière“ du [festival], souligne-t-elle dans un communiqué. Nous espérons ainsi inspirer la nouvelle génération d’acteurs à repousser les limites, aspirer à l’excellence et rêver un plus grand rêve.

De son enfance dans un quartier populaire d’Abidjan, en Côte-d’Ivoire, à cette carrière où il côtoie les plus brillantes étoiles du firmament hollywoodien, c’est l’adversité qui a été le moteur de l’ascension d’Isaach de Bankolé, a-t-il expliqué en entrevue avec la chroniqueuse culturelle Catherine Richer, de l'émission Le 15-18.

Chaque fois qu’il y a des obstacles, moi ça me donne de l’énergie Isaach de Bankolé

Celui qui a débuté sa carrière à Paris dans les années 1980 dit avoir essuyé beaucoup de refus en tant que jeune acteur. Il n’y avait tout simplement pas de rôles pour des Noirs, lui disait-on.

Après une interprétation remarquée dans le film français Black Mic Mac (1987), qui lui a valu le César du meilleur espoir masculin et une plus large reconnaissance, c’est d’ailleurs ce qui l’a amené à s’exiler aux États-Unis. Il voulait travailler davantage.

Depuis, il s’est forgé un CV impressionnant, avec des rôles dans des séries télé et films à succès tels que Casino Royale, Shaft, Les Soprano et avec des réalisateurs de renom comme Jim Jarmusch.

Isaach de Bankolé en compagnie du réalisateur Jim Jarmusch, à Cannes, en 2009 Photo : Getty Images / Carlos Alvarez

Fier Africain, il dit essayer depuis plusieurs années d’y travailler de plus en plus. Il y a une vitalité, une énergie [...]. Il y a un vivier de talent incroyable dans ces pays-là, lance-t-il. Tout est à faire.

La sortie de Black Panther a eu selon lui un impact majeur sur la perception du continent africain.

L’Afrique a été le portrait, dans la télévision ou dans les séries, du tiers-monde et on n’en parle jamais de manière positive. Ce film, pour la première fois, regarde les Noirs et les Africains d’une manière différente. Isaach de Bankolé

Samedi soir, en plus de la remise de son prix, il devait participer à une discussion portant , notamment, sur sa vision de l’état actuel de la diversité et de l’inclusion à l’écran.

Le Festival international du film black de Montréal prend fin le dimanche 29 septembre avec la projection du film Ellen : The Ellen Pakkies Story et une cérémonie de remise de prix.