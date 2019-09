Front commun contre la construction d’un hôtel à Granby

Six hôteliers de Granby font front commun pour empêcher la venue d'un nouvel hôtel dans la région.

Un groupe hôtelier bien connu au Québec souhaite construire un nouvel établissement à l’intersection des routes 112 et 139, affirme le maire de Granby, Pascal Bonin.

Les hôteliers déjà en activités à Granby estiment que la demande n'est pas suffisante pour justifier la venue d'un nouveau joueur.

La directrice des ventes et marketing de l'Hôtel Castel à Granby, Marie-Joëlle Bourdeau, indique que les hôteliers de la municipalité ont mis en commun leur taux d’occupation et ont constaté qu’il se situe en deçà de la moyenne québécoise.

Le taux d’occupation des cinq dernières années à Granby est de 40 %, alors que la moyenne au Québec est de 60%. Les chiffres démontrent déjà que les hôteliers doivent travailler très fort pour survivre et l’arrivée d’un nouvel hôtel ne ferait qu’aggraver la situation. Marie-Joëlle Bourdeau, directrice des ventes et marketing de l'Hôtel Castel

Les hôteliers veulent bloquer une modification de zonage qui permettrait l'arrivée de l'hôtel. Ils tentent de recueillir un peu plus de 80 signatures d'ici jeudi pour permettre la tenue d'un référendum sur la question.

Granby appuie le projet

Le maire de Granby, Pascal Bonin, croit plutôt qu'un nouvel hôtel est de mise pour accueillir une clientèle industrielle.

C’est un hôtel qui répondrait à une clientèle qui n’est pas bien desservie à l’heure actuelle sur notre territoire. Pascal Bonin, maire de Granby

Selon Pascal Bonin, cet hôtel répondrait au besoin des gens d’affaires qui sont de passage dans les entreprises du parc industriel de la municipalité. Il affirme aussi que les établissements actuels ne fournissent pas à la demande lors de la tenue des événements estivaux.

On a fait une étude il y a quelques années démontrant la nécessité et le manque en pied carré commercial au niveau des hôtels et le groupe qui cherche à s’implanter a également fait une étude qui dit exactement la même chose , souligne-t-il.

Pascal Bonin affirme que la construction d’un centre des congrès ne fait pas partie du projet.

Avec les informations de Marion Bérubé et John Naïs.