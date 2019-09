Le Rouge et Noir plus que jamais sur la corde raide

Le Rouge et Noir d'Ottawa s'est incliné par la marque de 21 à 16 contre les Eskimos d'Edmonton, samedi soir à la Place TD.

Ce revers signifie que même si elle remporte tous ses matchs d'ici la fin de la saison, l'équipe ottavienne terminerait avec une fiche de 7 victoires et 11 défaites. Ses chances de participer aux séries éliminatoires de la Ligue canadienne de football (LCF) ne tiennent donc qu'à un fil.

Nous allons jouer tous les matchs pour gagner. Nous avons encore quatre matchs à jouer et je suis convaincu que les joueurs vont se présenter à chaque match , a déclaré l'entraîneur-chef Rick Campbell.

Pour que son équipe participe à la danse de l'automne, elle devra non seulement être parfaite au cours de ses quatre derniers duels, mais elle devra également espérer que les Alouettes de Montréal échappent tous leurs matchs d'ici la fin de la saison.

Dans ce scénario farfelu, le Rouge et Noir obtiendrait son billet pour les séries lors de son dernier match de la saison contre ces mêmes Alouettes. L'équipe montréalaise a la chance de mettre fin à ce rêve dès samedi soir en venant à bout des Lions de la Colombie-Britannique.

Quant aux Eskimos (7-7), cette victoire leur garantit pratiquement d'y participer, mais il est encore mathématiquement possible, quoiqu'improbable, que les Argonauts de Toronto ou les Lions de la Colombie-Britannique puissent les déloger.

Une défaite crève-cœur

Il s'agit s'une septième défaite consécutive pour Ottawa. La série de revers du Rouge et Noir représente sa plus grande disette depuis 2014, lorsque l'équipe avait subi 9 défaites consécutives entre le 26 juillet et le 26 septembre.

On était si près du but... Je suis déçu, mais on s'est battu jusqu'au bout , a insisté l'entraîneur-chef de l'équipe après la défaite.

Visiblement à court de solutions face aux déboires de son équipe, M. Campbell avait déjà annoncé, en début de semaine, que les quarts-arrière Jonathon Jennings et Dominique Davis seraient tous deux utilisés face aux Eskimos.

C'est Jennings qui a entamé le match, complétant 7 de ses 8 tentatives de passe, bon pour 58 verges. Toutefois, c'est plutôt Davis qui a permis à son équipe de revenir dans le match alors qu'elle tirait de l'arrière 14-6 au 4e quart.

Il a d'abord inscrit un touché par la course avant de compléter la conversion de deux points, encore une fois par la course, pour ramener les deux équipes à égalité. Il s'agissait d'un premier touché en 14 quarts consécutifs pour l'équipe ottavienne.

Une bombe de Logan Kilgore vers Tevaun Smith avec 2 minutes et 52 secondes à faire au 4e quart est ensuite venue tuer l'ambiance à la Place TD. Les hommes de Rick Campbell n'ont pas été en mesure de profiter du peu de temps restant au cadran.

Rappelons que les Eskimos d'Edmonton avaient remporté le premier duel entre les deux équipes au compte de 16-12, le 9 août dernier.