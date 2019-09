Bilan positif pour les marchés publics de l'Abitibi-Témiscamingue

Le marché public de Rouyn-Noranda accueille samedi ses derniers clients pour une ultime journée de la saison.

Le marché qui est devenu un incontournable pour plusieurs citoyens a attiré près de 8000 visiteurs cette année.

Un chiffre encourageant pour les organisateurs qui ont également remarqué une hausse des exposants, notamment des jeunes.

Cette année, ils étaient entre 25 et 28 marchands à se présenter chaque fin de semaine à la Place de la citoyenneté et de la coopération.

Les ventes elles tournent autour de 250 000 dollars, assure Julie Gauthier, agente de développement à la SADC de Rouyn-Noranda et coordonnatrice du marché public.

C'est le contact direct avec les producteurs de savoir d'où provient la nourriture et comment c'est cultivé, et ça diminue beaucoup les gaz à effet de serre, dit-elle. On s'entend qu'acheter une tomate qui vient du Témiscamingue ou de Montbeillard comparativement à une tomate qui vient de la Montérégie ou pire, du Mexique et de l’extérieur, on a en plus la fraicheur, le bon goût des produits le contact des gens qui travaillent c'est vraiment ça que les gens privilégient, c'est une expérience en soi que d'aller au marché.

Au Marché public de Palmarolle, le bilan est également à la hausse.

Chaque semaine depuis le début de la saison, une dizaine de producteurs étaient présents.

Cette année, le marché a fait une place aux artistes de la région.

Autre particularité, il y avait parmi les exposants des cueilleurs qui proposaient leurs produits.

C'est un kiosque réservé pour les gens qui cueillent de petits fruits, mais qui ne sont pas nécessairement des producteurs , explique Louisa Nicol, chargée de projets au Comité développement de Palmarolle.