Première soirée Talk Chaud au Relais à Saskatoon

À la manière des émissions télévisées de divertissement, la soirée Talk Chaud a été l’occasion de créer un espace où règne le plaisir, tout en célébrant l’histoire et la culture des francophones, souligne Gaëtan Benoit, animateur et cocréateur de l'événement.

On vit dans un temps très cynique [et] on a tendance à se prendre tellement au sérieux. On veut avoir un peu de folie, un peu d’absurdité , dit-il.

Gaëtan Benoit, animateur et cocréateur de Talk Chaud, souligne que cette émission est un espace pour « rire ensemble ». Photo : Radio-Canada

La soirée était ponctuée d'entrevues, de jeux ludiques et de musique.

C’est juste de rire ensemble, de se rassembler et puis avoir du fun ensemble. Si on peut se rassembler et faire ça, ça va être un succès. Gaëtan Benoit, animateur et cocréateur de Talk Chaud

Les soirées en français Talk Chaud seront offertes de septembre à mai.

Avec les informations de Rose Nantel