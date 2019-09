La relève agricole récompensée à Chicoutimi

En compagnie de trois de ses proches, elle se charge donc de faire rouler la ferme laitière Jeritin.

Question de pouvoir contribuer à l’administration de cette entreprise familiale, Mme Tremblay a complété des études en gestion et technologies d’entreprise agricole au Collège d’Alma en mai dernier.

Quelques mois à peine après l’obtention de son diplôme, elle a été honorée par un organisme baptisé les Agricultrices du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Vendredi soir, à Chicoutimi, Annabel Tremblay a, en effet, reçu une bourse d’excellence réservée à une représentante de la relève agricole.

Mme Tremblay a expliqué qu’elle a eu droit à ce coup de pouce financier pour la récompenser pour ses résultats académiques .

La jeune femme a soutenu qu’elle était ravie de cet encouragement.

En entrevue à Radio-Canada, elle a souligné qu’encore aujourd’hui, le monde agricole demeure un environnement largement masculin.

Cependant, à son avis, la gent féminine s’y sent de plus en plus confortable puisque de nos jours, de nombreuses fermes sont automatisées.

Selon Annabel Tremblay, cette nouvelle réalité fait en sorte que le travail y est moins harassant et chronophage qu’auparavant.

Ainsi, à son avis, toute femme qui le désire peut désormais devenir fermière sans pour autant renoncer à avoir des enfants.

Ça s’en va de plus en plus vers ça. [L’automatisation], ça enlève un poids des épaules [d’une mère de famille]. Ça lui permet de vivre en dehors de la ferme , a-t-elle conclu.