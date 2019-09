Déneigement : un joueur en moins à Rouyn-Noranda

Les employés s'occupaient de la cour de près de 700 personnes. Le président, Denis Massicotte, indique que la pénurie de main-d'oeuvre explique cette décision annoncée lundi. Il assure que les clients seront tous avisés.

Julie Martel, co-propriétaire de DaRoy Entrepreneur a remarqué une hausse d'appels. Elle espère que les citoyens de Rouyn-Noranda pourront tous trouver un déneigeur dans leur quartier. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Des entrepreneurs ont donc eu un peu plus d'appels que d'habitude comme Julie Martel, co-propriétaire de DaRoy déneigement.

Je vous dirais qu'avec l'hiver qu'on a eu l'année passée, il va sûrement avoir une hausse. Là surtout aussi qu'on a su qu'il y a un autre déneigeur [Massicotte Extermination] qui a décidé de quitter le déneigement. On a tous des problèmes de main-d'oeuvre un peu partout , résume-t-elle.

Déneigement la nuit

Les déneigeurs pourront à nouveau faire leur travail la nuit entre 23 h 00 et 6 h 00 grâce au projet-pilote de la Ville de Rouyn-Noranda.

Entre autres les déneigeurs privés vont devoir prendre un permis pour le déneigement, il va falloir qu'ils s'identifient sur les lieux de leurs clients , indiquait la mairesse Diane Dallaire après la séance du conseil municipal du 9 septembre.

Un projet-pilote d'une durée de deux ans qui permet notamment aux déneigeurs résidentiels et commerciaux de composer avec l'horaire de leurs clients.

J'ai une cliente qui est médecin qui est souvent sur appel. Elle nous donne son horaire de garde chaque année. C'est la vie d'un patient, elle a quelques minutes pour se rendre et c'est sûr que s'il y a un banc de neige et qu'on n'est pas capable de le faire et qu'elle ne peut pas passer par dessus, ça peut occasionner des problématiques. [...] au moins en ayant cette autorisation-là, sa cour pourra être nettoyée avant 6 h 00. C'est un plus aussi pour les travailleurs de nuit, les garderies qui commencent à 7 h 00, c'est facilitant pour les parents , soutient Julie Martel.

La co-propriétaire de DaRoy déneigement espère que ce projet-pilote permettra aux déneigeurs de se coordonner avec les services de la Ville.

Des fois ça peut arriver qu'on ait fait l'ondin, on a nettoyé la cour et le tracteur de trottoir va passer par la suite, donc des fois les clients sont insatisfaits , ajoute-t-elle.

Elle pense que certains pourraient y voir une opportunité d'affaires. D'ailleurs les propriétaires de DaRoy réfléchissent à l'achat d'un troisième tracteur.

Julie Martel espère que la quantité de neige sera moins élevée cet hiver.