Cinq adolescentes arrêtées en lien avec un vol d’alcool

Selon le constable Rob Carver, elles ont été arrêtées vers 18H20 au commerce Tyndall Market Liquor Mart qui se trouve sur la rue Keewatin.

L’âge des adolescentes n’a pas été dévoilé. Elles font face à une accusation de vol de moins de 5000 dollars.

Certains des produits volés ont pu être récupérés, mais Rob Carver n’a pas pu confirmer la quantité ni la valeur.

« Ce genre de vols à l’étalage, en groupe, est un crime qui se produit partout au pays. Certains membres du groupe vont distraire le personnel du magasin pendant que d’autres prennent des objets et sortent sans payer. C’est une pratique qui n’est pas commune, mais qui n’est pas non plus inhabituelle », explique Rob Carver.

Combattre les vols à l’étalage

En 2017, 658 vols ont été rapportés dans les magasins d’alcool du Manitoba. L’année suivante les vols ont explosé de près de 300% avec 2 602 vols rapportés.

En mars 2019, des mesures ont été prises par la Société des alcool du Manitoba pour réduire le nombre d’incidents dans les magasins d’alcool.

Déjà en mai la Société des alcool du Manitoba indiquait que les vols avaient diminué de 23%. Les arrestations suivant les vols avaient aussi augmenté de 20%.

À lire aussi: Le Manitoba ouvre la porte à la libéralisation de la vente d'alcool

Parmi les mesures mises en place, les magasins doivent vérifier l’identité de chaque client qui entre dans le magasin, l’utilisation de verrous à bouteilles et d’étagères verrouillables ainsi que conserver les bouteilles d’alcool de grande valeur afin d’obliger les clients demander l’aide d’un employé pour y avoir accès.

Avec des informations de CBC