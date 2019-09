Une femme de 37 ans manque à l'appel à Moncton.

Natalie Lynne Symes manque à l'appel dans le coin de Moncton.

Les policiers disent lui avoir parlé au téléphone le 26 septembre vers 19 h 30. Ils sont sans nouvelles depuis et n'ont pas réussi à la repérer malgré plusieurs tentatives.

On la décrit comme étant une femme de 5 pieds et 7 pouces pesant environ 158 livres. Elle a de longs cheveux brun roux et les yeux bleus. Les autorités ne sont pas en mesure de donner une description des vêtements qu'elle portait lors de sa disparition.

Toutes personnes sachant où Mme Symes pourrait se trouver sont priées de communiquer avec le bureau de Codiac au 506-857-2400.