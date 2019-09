Une première Tablée des jardiniers à Trois-Rivières

L'organisme en agriculture urbaine et mode de vie écoresponsable La Brouette organise samedi sa première Tablée des jardiniers. L'événement réunit les mordus de jardinage de la région qui ont envie de discuter d’agriculture urbaine.

Le Carré de la Fosse, le nouvel espace public du centre-ville de Trois-Rivières, était l’hôte de cette première tablée où des dizaines de passionnés ont pu assister à des conférences sur les initiatives locales.

Un concours de légumes extraordinaires était aussi organisé afin d’y trouver des légumes aux formes et aux aspects hors du commun.

La journée s’est conclue avec un pique-nique des jardiniers où les récoltes estivales étaient à l'honneur. Tous étaient invités à apporter un goûter issu de son propre jardin.

Premier été réussi pour le Carré de la Fosse

Durant l’été, les légumes qui ont poussé au Carré de la Fosse ont été récoltés par l’organisme Point de rue qui a pu mettre la main sur plus d’une vingtaine de kilos de kale, de choux, de fleurs comestibles, de maïs, de fèves et de fines herbes.

Plusieurs autres activités ont eu lieu sur ce terrain dont la superficie fait plus de 1300 mètres carrés. En plus du jardinage, de la pétanque et du yoga s’y sont déroulés.

Les activités de jardinage seront d'ailleurs de retour l’an prochain au Carré de la Fosse en collaboration avec La Brouette et les Incroyables comestibles.