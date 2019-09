Jagmeet Singh souhaite réellement la destitution de Donald Trump

Questionné sur le sujet mercredi après une rencontre avec le maire de Vancouver, M. Singh avait répondu que ce serait « aux membres du Congrès de trancher », ajoutant néanmoins qu’il y avait plusieurs exemples de preuves pour aller de l’avant avec cette procédure de destitution.

Puis, jeudi, le député sortant de Burnaby-Sud a été applaudi par ses partisans, lors d’une assemblée publique à Nanaimo, pour avoir évoqué la destitution possible du président américain.

Quelle est la première chose que vous diriez à Donald Trump si vous deveniez premier ministre? , lui a demandé une journaliste de CBC. Le chef du NPD a alors répondu : J’espère qu’il sera destitué avant que je puisse lui parler , générant des applaudissements enthousiastes de la part de la centaine de partisans qui s’étaient déplacés pour l’entendre.

Avant de poursuivre, M. Singh avait toutefois précisé que ses propos ne devaient pas être interprétés de manière littérale. « I say that a little tongue-in-cheek », avait-il déclaré en anglais, une expression qui pourrait être traduite par : Je plaisante ou Je ne dis pas vraiment cela sérieusement .

Interrogé à nouveau sur le sujet vendredi, le leader néo-démocrate s’est ravisé. Je ne blaguais pas , a-t-il répondu, provoquant encore une fois les acclamations de la foule présente au Victoria Conference Center.

Jagmeet Singh devient ainsi le premier chef d’un grand parti canadien à souhaiter ouvertement la destitution du président des États-Unis, lancée mardi par les membres du Congrès américain.

Le chef du NPD reproche à Donald Trump d’attiser la haine et de créer de la division , a-t-il expliqué jeudi, invoquant par exemple les conditions de détention des migrants aux États-Unis.

Donald Trump est accusé d’avoir mis de la pression sur son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky afin que ce dernier enquête sur Hunter Biden, le fils de Joe Biden, ex-vice-président sous Barack Obama et l'un des candidats à l’investiture démocrate en vue de l’élection présidentielle de 2020.

L'émissaire des États-Unis pour l'Ukraine, Kurt Volker, a d’ailleurs démissionné vendredi après avoir été convoqué par le Congrès dans le cadre de l'enquête, a indiqué un responsable.