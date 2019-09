Nouvelle-Écosse, la province où l'on consomme le plus de cannabis au pays

Selon un rapport de Statistique Canada, la Nouvelle-Écosse et l'Alberta sont les deux provinces où l'on retrouve le nombre le plus élevé de consommateurs de cannabis au Canada.

Bientôt, le pays fêtera le premier anniversaire de la légalisation de la marijuana à des fins récréatives et médicinales. Statistique Canada a été mandaté pour produire des rapports au cours de l'année afin de suivre la progression de la consommation de ce produit fortement en demande au pays.

Ouverture d'une boutique de cannabis à Halifax le 17 octobre 2018. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Selon les derniers documents parus en août au sujet des provinces canadiennes et à la suite d’un vaste échantillonnage de Statistique Canada, on peut conclure que les Néo-Écossais sont les plus grands consommateurs de cannabis parmi les provinces du Canada.

Durant l'été, près de 4,9 millions de Canadiens disaient avoir consommé du cannabis au cours des trois mois précédents. En Nouvelle-Écosse, c'est 24 pour cent de la population qui a déclaré en avoir consommé les quatre derniers mois, ce qui équivaut à près d'un résident sur quatre.

La Nouvelle-Écosse est la province où le taux de consommation de cannabis est le plus élevé au pays. Photo : Statistique Canada

En Alberta, c'est 20 pour cent de la population qui avoue en avoir utilisé pendant cette même période, soit une personne sur cinq.

Parallèlement au Québec, ce chiffre s'arrête à 10 pour cent, donc à 1 personne sur 10.

La moyenne nationale se situe à 16 pour cent pour le dernier trimestre.

Étudier la consommation par l'entremise des eaux usées

Dans une autre étude, Statistique Canada a tenté de déterminer la quantité moyenne de THCtétrahydrocannabinol trouvée dans les eaux usées de certains grands centres canadiens, afin de déterminer dans quelle grande ville on peut retrouver la plus grande concentration de cannabis.

C'est quoi, du THC? Lorsqu’une personne consomme du cannabis (que ce soit en le fumant, en le mangeant, en l’appliquant sur sa peau ou autrement), son corps convertit le principal composé psychoactif de ce produit. On l'appelle le tétrahydrocannabinol (THC). Comme le corps ne crée du THC-COOH qu’après la consommation de cannabis, la présence de THC-COOH11-nor-9-carboxy-THC dans les eaux usées est un indice de la consommation de cannabis dans la zone étudiée.

C'est en 2018 que les analystes commencent à étudier les eaux usées du centre-ville d'Halifax, de l'île de Montréal, de Toronto, d’Edmonton et de Vancouver.

L’essai pilote est le plus important qui ait été réalisé en Amérique du Nord pour ce qui est de la population visée. Les avantages de cette technique comprennent son faible coût, sa rapidité d’exécution, la capacité de surveiller les fluctuations dans le temps au niveau de la ville et, surtout, la possibilité de déterminer la quantité totale d’une drogue consommée, qu’elle ait été acquise de façon légale ou non , peut-on lire dans le rapport.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Montréal et Halifax ont signalé des charges de 2,5 à 3,8 fois plus élevées que Vancouver, Toronto et Edmonton. Photo : Statistique Canada

Les eaux usées de chaque site ont été échantillonnées au moins toutes les 30 minutes pendant sept jours consécutifs, à partir du deuxième lundi de chaque mois, de mars 2018 à février 2019.

C'est à Halifax que la quantité de THCtétrahydrocannabinol retrouvée dans les eaux usées était la plus élevée par habitant, suivi de près par Montréal.

Les Canadiens consomment plus que les Canadiennes

Les nouvelles données recueillies à la suite de l'Enquête nationale sur le cannabis démontrent que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes habitudes de consommation.

Ce document démontre que les hommes canadiens sont plus susceptibles de consommer régulièrement du cannabis que les femmes.

Au pays, les hommes sont plus susceptibles de consommer du cannabis que les femmes. Photo : Statistique Canada

On indique aussi que les hommes sont près de deux fois plus enclins à consommer ou avoir consommé du cannabis que les femmes : 21 pour cent des répondants indiquent en avoir consommé, comparativement à 12 pour cent pour les répondantes.

Le nombre d'hommes qui disent consommer de façon quotidienne est aussi presque le double du nombre de femmes qui indiquent consommer tous les jours.

Toutefois, les femmes sont presque deux fois plus susceptibles de consommer des dérivés du cannabis que leurs homologues masculins. Il semblerait selon le rapport que les femmes sont plus tentées à utiliser des produits comme de l'huile ou de la nourriture infusée au cannabis.

Selon des rapports de Statistique Canada