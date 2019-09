Les Huskies gâchent l’ouverture locale des Remparts à Québec

En avantage numérique, Justin Bergeron a brisé l’égalité de 2-2, alors qu’il restait moins de deux minutes à faire au match, pour permettre aux Huskies de jouer les trouble-fête et ainsi priver les Remparts d’une fiche parfaite de trois victoires et aucun revers.

C’est frustrant, a lancé le capitaine Félix Bibeau, qui disputait un premier match contre son ancienne équipe. Peut-être qu’on a écopé de trop de punitions, mais quand un match est serré et que tu n’es pas capable d’aller chercher un point, c’est décevant.

Je savais que nos jeunes joueurs seraient nerveux, mais ils se sont très bien comportés. On a mieux joué que ce que j’aurais pensé sincèrement. On a été dans le coup jusqu’à la fin , a ajouté l’entraîneur Patrick Roy.

Troisième match, première controverse

Visiblement insatisfait au banc des siens après l’appel de la pénalité qui a coûté le match aux Remparts, Patrick Roy estime que le défenseur Dylan Schives n’aurait pas dû être puni sur la séquence.

Mais c’est plutôt l’inaction des officiels devant le comportement de l’entraîneur des Huskies Mario Pouliot, jugé inapproprié par Roy, qui a déplu au pilote des Remparts.

Selon ce dernier, Pouliot n’a pas respecté les règles et mettait beaucoup trop de temps pour effectuer ses changements d’effectifs durant les arrêts de jeu.

Les officiels ne donnent pas d’avertissement [aux Huskies]. Ils arbitrent leur petite game, pendant que le "coach" l’autre bord niaise avec ses trios, c’est long, c’est compliqué. Il fait presque deux changements.

Les arbitres, il faut être gentil avec eux autres, il ne faut pas les embarrasser. Mais eux, ils ont le droit de laisser le coach adverse nous embarrasser. C’est décevant et j’espère que la ligue va se tenir debout là-dessus. Patrick Roy, entraîneur-chef des Remparts de Québec

Patrick Roy déplorait également que les officiels aient fait la sourde oreille devant les critiques répétées de l’entraîneur-chef des Huskies sur leur travail.

Mario [Pouliot] a gagné deux coupes Memorial et je suis bien heureux pour lui, mais ça ne lui donne pas le droit de critiquer l’arbitre à tous les deux "shifts". Je trouve ça décevant le travail que j’ai vu des officiels ce soir , a-t-il affirmé.

Encore une preuve de caractère

Les Huskies se sont donné une avance de 2-0 en première période grâce aux réussites d’Alex Beaucage et Vincent Marleau.

Mais comme ils l'ont fait la semaine dernière à Drummondville, les Remparts sont revenus de l'arrière.

Des buts de Pierrick Dubé, auteur d’un tour du chapeau lors du premier match de la saison à Victoriaville, et d'Édouard Saint-Laurent, de Lévis, ont permis aux Remparts de créer l’égalité.

On perdait 2-0 et ce que j’ai aimé, c’est qu’on a eu du caractère et on est revenu de l'arrière. C’est ce que tu souhaites voir comme entraîneur, que ton club n’abandonne pas et reste dans le match , a commenté Patrick Roy.

Édouard Saint-Laurent (no 42) a créé l'égalité 2-2 sur une belle montée en zone adverse en deuxième période. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

ET LE BUUUT!

Les habitués des matchs des Remparts ont vite constaté un changement dans les haut-parleurs du Centre Vidéotron.

La voix entendue n’était pas celle de Carl Labrie, annonceur maison des Remparts pendant 22 saisons, mais bien celles de Gabriel Marineau et de Jordan Boivin qui travailleront en duo lors des matchs à domicile.

Carl Labrie a quitté son poste au terme de la dernière campagne.

Les deux nouveaux annonceurs ont fait du bon boulot, mais force est de constater que l’annonce des buts des Remparts tombait un peu à plat à côté du « ET LE BUUUT » bien senti que lançait l’ancien animateur de foule et qui était repris en choeur par la foule du Centre Videotron.

Les deux équipes se font face à nouveau samedi à 16 h.