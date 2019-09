Du Bordeaux de 2016 pour les amateurs de vin en Colombie-Britannique

Plus de 10 000 caisses de la cuvée 2016 seront offertes dans 32 magasins d’alcool en Colombie-Britannique cette année.

Les bouteilles de Bordeaux coûtent entre 29 $ et 3500 $.

Ce nouvel arrivage de produits attire des collectionneurs, dont certains qui campent même parfois toute la nuit pour obtenir ce produit exclusif. Ce vin provient du sud-ouest de la France, et est en forte demande à cause de sa capacité à développer des arômes plus complexes en vieillissant.

Bon nombre de Bordeaux peuvent être conservés sur une période allant jusqu’à 40 ans.

Avec les informations de CBC News