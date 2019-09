Des syndicats réclament des sanctions contre Fiera Foods après la mort d'un travailleur

Une personne est morte à la suite d'un accident de travail à North York mercredi dans le nord de Toronto. Le ministère du Travail de l'Ontario, qui a indiqué avoir ouvert une enquête, a indiqué que la victime travaillait pour la boulangerie Upper Crust Bakery, une filiale de Fiera Foods, située près de l'avenue Wilson et le chemin Clayson.

C'est la cinquième fois qu'un travailleur employé par Fiera Foods meurt depuis 1999, s'insurge le Syndicat des Métallos. L'Ontario a confirmé un bilan de quatre morts survenus chez Fiera Foods et d'un autre chez Upper Crust Bakery, une filiale de Fiera Foods.

Le cinquième décès horrible d'un travailleur intérimaire survenu cette semaine dans la boulangerie du groupe Fiera Foods à North York est une autre raison tragique de mieux appliquer les modifications apportées au Code pénal en 2004, connues sous le nom de loi Westray , a déclaré dans un communiqué le directeur du Syndicat des Métallos pour les provinces atlantiques et l'Ontario, Marty Warren.

Le syndicat réclame au procureur général de l'Ontario, Doug Downey, d'ordonner à la police et aux procureurs une enquête sur cette entreprise et de porter des accusations . Il est inacceptable de compter simplement sur le ministère du Travail pour inspecter cet incident comme un "accident" , a déclaré M. Warren.

Nous avons besoin que tous les gouvernements fassent un meilleur travail en déterminant comment les forces de l'ordre enquêtent sur comment, quand et pourquoi les travailleurs sont tués, presse Marty Warren. Ce sont des actes potentiellement criminels et doivent être examinés en tant que tels , croit-il.

Le syndicat dénonce un manque de coordination en Ontario entre les forces de l’ordre et les organismes de réglementation relevant du ministère du Travail.

Justice est rarement rendue, voire jamais, dans la plus grande province du Canada. Cela donne trop de liberté aux employeurs pour échapper aux amendes, ce qui représente un prix à payer pour faire des affaires. Cela doit cesser. Marty Warren, directeur du Syndicat des Métallos pour les provinces atlantiques et l'Ontario

Unifor veut que l'entreprise ferme

Par ailleurs, le syndicat Unifor réclame des sanctions sévères et rapides contre les propriétaires de Fiera Foods suite au décès du travailleur.

Fiera Foods ne doit pas être autorisée à poursuivre ses activités comme si de rien n'était et ses propriétaires doivent immédiatement assumer la responsabilité de cette mort tragique et répondre de leurs actes devant la famille de la victime et le public, a déclaré Jerry Dias, président national d’Unifor. Le gouvernement de l'Ontario doit aussi intervenir avant qu'un autre travailleur ne meure au travail à cause de propriétaires cupides et négligents qui croient que le coût d'une amende et d'une tape sur les doigts vaut plus que la vie des travailleuses et travailleurs.

Selon le syndicat, 70 % de la main-d'œuvre de Fiera Foods est composée de travailleurs temporaires qui sont confrontés à des conditions de travail injustes et précaires.

Le syndicat estime que les conservateurs de Doug Ford ont assoupli les normes du travail en Ontario à un degré alarmant . Il pointe le projet de loi 47 qui a aboli l'obligation pour une entreprise d'offrir le même salaire à ses employés temporaires et à temps partiel que celui offert aux employés permanents.

Un changement qui inciterait les employeurs à embaucher des employés temporaires qui sont deux fois plus susceptibles de subir des blessures en milieu de travail que les employés permanents, avait dénoncé par ailleurs le Centre d'action pour les travailleurs.