Nouveau conseil et nouvelle école à venir pour la Commission scolaire francophone du Yukon

Le président Jean-Sébastien Blais a souligné pendant la rencontre les avancées de la dernière année avec, en tête, le début des travaux de construction de la nouvelle école secondaire francophone.

Il faudra faire la promotion de l’école pour faire en sorte qu’on débute ce projet-là de manière positive, on veut faire un succès de cette école-là et puis on doit mettre les efforts là-dessus. Jean-Sébastien Blais, président, CSFY

La Commission scolaire a tenu un concours auprès de la communauté francophone au terme duquel un nom a été retenu et proposé à la ministre en mars 2018, selon le président de l’organisme.

Le nom de cette nouvelle école toutefois n’a toujours pas été annoncé par la ministre de l’Éducation, Tracy-Anne McPhee.

Les travaux de construction de la nouvelle école secondaire francophone ont été entamés au printemps 2019 dans le quartier Riverdale de Whitehorse. Photo : Radio-Canada / Claudiane Samson

« On espère fortement que la proposition de la Commission scolaire sera respectée, on espère que ce sera un centre scolaire communautaire et non pas seulement une école pour refléter (...) la nature de l’édifice, la mission de l’édifice, de desservir à la fois la communauté étudiante et la communauté en général », déclare Jean-Sébastien Blais.

La nouvelle école secondaire devrait ouvrir ses portes à l’hiver 2020-2021. Le président a avoué souhaiter que l’inauguration puisse coïncider avec la prochaine rentrée scolaire.

L’organisme se penche présentement sur l’élaboration de la programmation. Le président a affirmé que la communauté et les élèves pourraient être invités à partager leurs idées sur les éléments qui pourraient rendre le centre scolaire communautaire invitant.

Les négociations se poursuivent

L’organisme poursuit par ailleurs ses négociations auprès du territoire pour l’obtention de la pleine gestion scolaire sans devoir recommencer un procès juridique, mais une entente n’a toujours pas été conclue.

Le plus gros dossier définitivement c’est le règlement juridique qu’on doit établir de manière satisfaisante entre la Commission scolaire francophone du Yukon et le gouvernement du Yukon. C’est un dossier qui nous a occupés depuis les deux derniers mandats et ce n’est pas réglé. (...) On sent qu’on est proche, mais on n'y est pas arrivé. Jean-Sébastien Blais, président, CSFY

Le président souligne qu’il s’agira de l'élément le plus important du prochain conseil d’administration qui doit-être choisi en novembre prochain.

D'ailleurs, Jean-Sébastien Blais ainsi que la majorité des membres actuels du conseil d'administration ont l’intention de se présenter aux prochaines élections, a-t-il souligné pendant la rencontre.