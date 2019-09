Les candidats de l’Estrie marchent pour le climat

Ceux qui souhaitent se faire élire le 21 octobre ont été témoin de la mobilisation de la population et des revendications qui ont été exprimées dans le cadre de cet événement d’une ampleur historique.

Le candidat du Parti conservateur, Dany Sévigny a participé à la marche qui s'est déroulé à Sherbrooke. Photo : Radio-Canada

Le candidat du Parti conservateur, Dany Sévigny (Sherbrooke), était parmi la foule qui déambulait à Sherbrooke. Contrairement à son chef Andrew Scheer qui n’a pas participé à la marche, M. Sévigny s’est joint au mouvement de mobilisation.

Il y a une perception souvent qu’on n’est pas nécessairement de ce côté-la. Par contre, il faut être réaliste, on a 55 actions qui ont été déposées depuis la fin juin pour poser des gestes au niveau de l’environnement , indique-t-il.

Dany Sévigny affirme qu’il est important pour son parti d’agir pour allier économie et environnement, en opérant des changements graduels.

Les candidates libérales ont marché pour le climat. Photo : Radio-Canada

Du côté des libéraux, les candidates Élisabeth Brière ( Sherbrooke) et Marie-Claude Bibeau ( Compton-Stanstead) étaient aussi au coeur du rassemblement. Les deux candidates ont été surprises et émues par la mobilisation record des Sherbrookois.

C’est vraiment touchant, j’en ai des frissons. On est tellement contents de participer et de réaliser comment les gens embarquent vu l’importance de ce défi là , affirme Élisabeth Brière.

Le bloquiste Claude Forgues (Sherbrooke) qui était aussi en marche à Sherbrooke espère que cette mobilisation incroyable aura des échos à l’Assemblée nationale auprès des autres formations politiques.

Ceux qui sont la cause de cette pollution devront travailler pour devenir la solution au problème et il faudrait pouvoir se fier au gouvernement pour les pousser dans la bonne direction , croit Claude Forgues.

Pierre-Luc Dussault a marché pour le climat à Sherbrooke. Photo : Radio-Canada

Le candidat du NPD, Pierre-Luc Dussault (Sherbrooke) a tenu à souligner que le message qui est lancé par les manifestants est depuis longtemps au coeur des préoccupations de son parti politique.

Je suis un citoyen qui marche avec mon équipe pour montrer que depuis longtemps on a compris le message que les gens veulent de l’action, des changements pour lutter contre les changements climatiques et c’est ce qu’on propose , affirme-t-il.

Le candidat du Parti vert, Normand Dallaire (Brome-Missisquoi) souligne que la mobilisation doit aussi s’intégrer dans les gestes quotidiens pour souhaiter contrer les changements climatiques.