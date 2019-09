Climat : 50 nuances de vert

La redéfinition du premier ministre a commencé mercredi quand il a appuyé une motion demandant à l’Assemblée nationale de « déclarer l’urgence climatique ».

En mêlée de presse le lendemain, François Legault a donné quelques coups de pinceau additionnels en saluant les efforts de Greta Thunberg. Elle a « dit à tous les citoyens du monde : on ne peut pas ne rien faire », a affirmé le premier ministre, avant d’ajouter que la situation est alarmante et que si on ne fait rien, la survie de la planète est en jeu.

Les dernières couches ont été données dans une lettre ouverte adressée à la jeunesse québécoise, jeudi. Il écrit qu’il a entendu le cri du cœur des manifestants pour le climat. Il les invite à travailler avec lui pour faire du Québec une superpuissance énergétique avec ses réserves d’électricité.

Au-delà des mots

Il existe 50 nuances de vert dans la défense de l’environnement. Du vert foncé de Québec solidaire, par exemple, au vert pâle de la Coalition avenir Québec. Il faudra bien plus que la couche de peinture verte appliquée cette semaine pour convaincre les sceptiques.

Comment justifier, par exemple, son préjugé favorable à un gazoduc au Saguenay-Lac-Saint-Jean ou sa volonté de construire le 3e lien à Québec? M. Legault a beau expliquer que le projet de gazoduc réduira les gaz à effet de serre (GES) ailleurs dans le monde, ce projet en produira ici et ailleurs au pays. Il a beau dire que des autos électriques rouleront sur le 3e lien, construire des autoroutes n’est pas la meilleure solution pour réduire les GES.

Pour la suite, en tentant de se redéfinir, le premier ministre hausse les attentes. Il promet un plan d’action au début de l’an prochain pour électrifier le Québec et lutter contre les changements climatiques. Il promet un Fonds vert plus efficace pour financer des initiatives de protection de l’environnement. Il promet d’atteindre les cibles de réduction de GES en 2030.

C’est bien beau, mais comment y arrivera-t-il? Pour réduire les émissions de GES, quels sacrifices demandera-t-il? C’est d’ailleurs le talon d’Achille de ces fameuses cibles, quel que soit le gouvernement. Tout le monde les brandit, mais personne ne nous dit exactement comment les atteindre. Personne ne sait comment elles vont bousculer notre mode de vie.

La première couche de peinture est donnée. Il en faudra plus pour convaincre les « Legault-sceptiques » que les coups de pinceau n’étaient pas que circonstanciels, n'étaient pas qu’un coup de marketing au milieu d’une marée verte qui a déferlé dans les rues. Il faudra qu’il aille au-delà des mots, au-delà du vernis.