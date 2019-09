L’Ontario annonce un financement de 15 M$ pour les producteurs d'alcool artisanal

Le financement, un fonds de transition d’un an, vise à aider les petites vineries, cidreries et distilleries à prendre des décisions d'affaires déterminantes et à planifier leurs activités pendant que le gouvernement poursuit son examen du secteur des boissons alcoolisées , a annoncé la province dans un communiqué.

La priorité de notre gouvernement est de rendre l'Ontario plus concurrentiel, ce qui comprend les mesures visant à renforcer le secteur des boissons artisanales. Ernie Hardeman, ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales

D’autres changements prévoient par ailleurs d’autoriser les établissements vinicoles, les brasseries et autres producteurs qui détiennent un permis de vente d'alcool au verre , à servir de l'alcool plus longtemps, soit de 9 h à minuit, tous les jours.

Ces établissements autorisés pourront également vendre leurs produits sur les marchés fermiers, et retourner leurs invendus à leur point de vente dans un délai de 72 heures.

La période, qui se limitait avant à 24 heures, obligeait ces établissements à faire l'aller-retour de leurs produits au cours d'une même fin de semaine, ce qui rendait financièrement non viable la vente de leurs produits dans les marchés de producteurs , rapporte le communiqué.

Il s’agit de la plus récente initiatives du gouvernement ontarien concernant la vente d’alcool.

L'Ontario veut aussi permettre la vente de bière et de vin dans les dépanneurs. Ce changement nécessite de rompre l'accord de 10 ans conclu entre l'ancien gouvernement libéral et le distributeur Beer Store.

Toute violation des conditions essentielles de ce contrat est assortie de pénalités. Des sources du secteur de la bière ont déclaré à CBC que ces pénalités s’élèveraient probablement à des centaines de millions de dollars.

Avec des informations de CBC