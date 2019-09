Élections fédérales : Radio-Canada Ottawa-Gatineau invite le public à assister au débat de l'Outaouais 2019

Organisé en collaboration avec le quotidien Le Droit et l’Université du Québec en Outaouais (UQO), ce débat rassemblant six candidats de la région aura lieu au pavillon Alexandre-Taché, de 19 h à 21 h. Il sera également diffusé en direct sur les pages Facebook de l’ UQOUniversité du Québec en Outaouais , du Droit et d'ICI Ottawa-Gatineau.

Les candidats présents au débat seront les suivants :

Greg Fergus, du Parti libéral du Canada (PLC)

Nicolas Thibodeau, du Nouveau Parti démocratique (NPD)

Josée Poirier Defoy, du Parti vert du Canada (PVC)

Geneviève Nadeau, du Bloc québécois (BQ)

Mario Robert Lam, du Parti populaire du Canada (PPC)

Dave Blackburn du Parti conservateur du Canada (PPC)

Le débat sera animé par Mathieu Nadon, chef d’antenne au Téléjournal Ottawa-Gatineau. Les panélistes seront Justine Mercier, du Droit, Angie Bonenfant, d’ICI Ottawa-Gatineau, ainsi que les professeurs de l’ UQOUniversité du Québec en Outaouais Mario Gauthier, du Département des sciences sociales, et David Tessier, du Département des sciences administratives. Ces derniers poseront dans un premier temps des questions aux candidats.

Ensuite, chaque candidat pourra directement interroger un autre candidat sur le dossier de son choix.

Le débat sera articulé autour de quatre grands thèmes : le transport et les infrastructures; l'environnement, les changements climatiques et le développement durable; l'économie et l'identité régionale et la réalité frontalière; la fonction publique, le système de paie Phénix et la répartition des emplois entre Ottawa et l'Outaouais.

Les personnes intéressées à assister au débat doivent s'inscrire sur ce site (Nouvelle fenêtre) . L'inscription est obligatoire et gratuite.