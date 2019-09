Éducation en français : les francophones du pays « peuvent faire avancer la cause », affirme Denis Simard

Quelle que soit la décision de la Cour suprême du Canada au procès pour l’éducation en français en Colombie-Britannique, le président de l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), Denis Simard, invite les francophones du pays à faire avancer leur cause.

On doit s’intéresser à cette cause-là et aux enjeux qu’elle représente. Il faut faire progresser la conversation et éduquer la population générale sur ce que ça signifie être francophone au Canada. Déjà là, ça va être un gain , a affirmé Denis Simard vendredi.

Le président de l’ACF faisait référence au bras de fer qui oppose depuis 2010 le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique et la Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique au gouvernement de la province.

Les neuf juges de la Cour suprême, qui étaient exceptionnellement à Winnipeg jeudi pour entendre les différentes parties, ont mis la décision en délibéré.

Les juges pourraient rendre une décision en mars 2020.

Quelques provinces et un territoire ont choisi de se ranger derrière la Colombie-Britannique dans ce dossier. La Saskatchewan en fait partie. Une prise de position qui ne surprend pas le président de l’ ACFAssemblée communautaire fransaskoise .

Par le passé, nous avons eu nos propres causes contre le gouvernement de la Saskatchewan pour faire avancer les dossiers de l’éducation francophone dans la province.

Les conséquences dans la province

Advenant un gain du Conseil scolaire francophone, Denis Simard estime qu’il pourrait y avoir des effets partout au Canada et également en Saskatchewan.

Ça va, entre autres, permettre de faire comprendre à l’ensemble des gouvernements, que ce soit provincial ou fédéral, que la question de la dualité linguistique de notre pays n’est pas une question financière. C’est une question de droits humains [et] une question fondamentale à notre existence.

Le Conseil scolaire francophone de la Colombie‐Britannique et la Fédération des parents francophones de cette province estiment que le CSF de la Colombie-Britannique est sous-financé par rapport aux conseils scolaires anglophones et que cela a un impact sur la vitalité de la communauté francophone en Colombie-Britannique.

L’obligation constitutionnelle de la province de donner une éducation équivalente dans les deux langues officielles est au cœur du litige.