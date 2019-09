Qui sont ceux qui ont participé à la marche pour le climat à Québec?

Charles Ouellet et Raphaëlle Guillemette à la tête de la marche. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Charles Ouellet et Raphaëlle Guillemette étaient bien présents à la tête du cortège. Ils ont crié des slogans tout au long de la marche.

On veut faire quelque chose de proactif un peu, en insistant les gens à bouger, on veut provoquer le changement pendant qu'il est encore temps , s'écrie Charles Ouellet.

Je n'ai jamais vu autant de monde à une manifestation, c'est super le fun que tout le monde se mobilise avec les mêmes convictions , se réjouit Raphaëlle Guillemette.

Les deux élèves du secondaire sont encore trop jeunes pour voter. Ils espèrent donc que l'événement mondial contribuera à un changement de mentalité auprès des décideurs.

Faites attention parce que c'est vous qui avez les décisions entre vos mains et écoutez-nous, s'il vous plaît, parce qu'on a beaucoup de choses à dire même si on a pas encore 18 ans , avertit Charles Ouellet, en s’adressant aux politiciens.

Sabrina Girard et ses deux enfants, Claire et Émile. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Sabrina Girard est employée pour Revenu Québec. Elle a marché accompagnée de ses deux jeunes enfants Claire et Émile.

C'est important pour moi de manifester, pour l'avenir de la planète et pour pouvoir assurer la survie de nos enfants et de toutes les générations à venir , déclare-t-elle.

La jeune mère est d’ailleurs à la fois impressionnée et rassurée de voir autant de gens défilés dans les rues.

Sabrina Girard croit tout de même qu'il faudra des actions plus concrètes de la part des dirigeants. Elle entend bien utiliser son vote le 21 octobre pour faire entendre ses convictions.

C'est important de voter et j'ai déjà une bonne idée de pour qui je vais voter , relate-t-elle.

Jean-Félix Tremblay-Bugeaud ramassait les déchets avec son ami lors de la marche. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Jean-Félix Tremblay Bugeaud et son ami se sont affairés à ramasser les déchets, au long du parcours de la marche. Une manière pour eux de demeurer conséquent avec les revendications du jour.

Tant qu'à marcher, c'est facile à nettoyer les rues un peu en passant, on a juste à se pencher un peu , affirme l'étudiant en génie mécanique.

Selon lui, les actions et les gestes individuels ne suffiront tout de même pas et il faudra que des changements plus grands s’opèrent. Sur ce point, il trouve que les gouvernements prennent bien leur temps pour agir.

On aimerait ça que tous les accords et les promesses qui ont été faits soient au moins respectés , demande-t-il.

Thomas Guay-Vachon lors de la marche pour le climat de Québec. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Thomas Guay-Vachon est étudiant au cégep en ébénisterie artisanale. Il a décidé d'allier son intérêt pour la reconstitution avec son militantisme.

Je me suis dit que pour faire passer un message le mieux c'est d'être le plus original possible , souligne-t-il vêtu d'un habit de viking.

La marche a été l'occasion pour l'étudiant de réaffirmer l'importance qu'il accorde à l'environnement

Il y a des changements climatiques et on peut encore faire de quoi pour les prévenir, c'est pour ça que je suis dans la rue avec tout le monde aujourd'hui , plaide-t-il.

Mia Soultan, étudiante à l'École de cirque de Québec lors de la marche. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Mia Soultan suit une formation à l'École de cirque. Plusieurs de ses collègues de l'École étaient aussi présents, s'adonnant entre eux à quelques acrobaties tout au long de la marche.

Elle n'a pas hésité à se joindre au mouvement. Je trouve que c'est une cause super importante, et plus il y a de gens, plus ça va avoir de l'impact , souligne la marcheuse.

Mia Soultan déplore le fait que trop souvent l'argent motive les décisions gouvernementales. L'important ce n'est pas de faire de l'argent, mais d'avoir une planète qui va pouvoir subvenir à nos besoins pendant encore longtemps , soutient-elle.

Elle dit vouloir aller voter le 21 octobre, mais n'est pas encore certaine sur qui son choix arrêtera.