Des élèves du secondaire distribuent 700 arbres à Valcourt

On aimerait dire aux gens que le temps d’agir, c’est maintenant. Il ne faut pas simplement dire des paroles et ne pas les faire. On veut créer un grand mouvement pour que tout le monde se conscientise , explique Marie-Claude Landry, élève de secondaire 5, à l’Odyssée.

L’arbre va aider à sauver la planète. C’est sur ce chemin-là qu’on veut aller. Conscientiser les plus jeunes. Rosalie Stagne, élève en secondaire 5 à l'Odyssée.

Comme l’explique Julie Dubois, directrice de l’école secondaire l’Odyssée, l’établissement dans lequel elle travaille a une vocation écologique avec le projet carboneutre.

L’engagement de nos élèves est bien ancré. Ils arrivent à l’école en secondaire 1 et dans notre projet éducatif, on ancre ces valeurs environnementales-là. Notre but c’est d’en faire des écocitoyens responsables , souligne-t-elle.

C’est vraiment une belle occasion de demander aux citoyens de venir nous aider à compenser [nos émissions] de gaz à effet de serre. Julie Dubois, directrice de l’école secondaire l’Odyssée

De son côté, Nicolas Busque, responsable du comité environnemental de l’école l’Odyssée, affirme que l’initiative de donner ces 700 arbres entrait directement dans le contexte de la semaine pour le climat qui a connu son point culminant vendredi avec des marches dans de nombreuses villes de la province.