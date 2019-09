Sécurité en mer : cet outil inventé à Pubnico pourrait sauver des vies

Le Pubnico Ring est un anneau flottant auquel est fixé un filet de fer. Activé par la poulie motorisée du bateau, l’engin permet de repêcher une personne tombée à la mer, sans que les sauveteurs ou l’équipe n’épuisent leurs forces, ou ne mettent eux-mêmes leurs vies en péril.

Georges d’Entremont explique qu’il a conçu cet outil en 2011, dans son sous-sol.

Georges d'Entremont est l'inventeur du Pubnico Ring, un outil de sauvetage. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Blanchet

Vendredi, l’Association pour la sécurité des pêches en Nouvelle-Écosse en a fait la démonstration lors d’une simulation de sauvetage près de Peggy's Cove.

Selon Matthew Duffy, un conseiller en sécurité de l’association, l'invention d'un tel outil est d’un bon exemple de la capacité qu’a l’industrie des pêches à évoluer et à s’adapter aux besoins du métier.

Dans cette démonstration du Pubnico Ring, un mannequin est repêché. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Blanchet

Les bateaux sont de plus en plus gros, et il est de plus en plus difficile de repêcher une personne tombée à la mer, explique M. Duffy. Il souligne qu’il y a eu des cas où des pêcheurs sont morts en tentant d’en sauver un autre.

C’est justement ce genre de tragédie que le Pubnico Ring espère prévenir.

La popularité nouvelle de l’invention de Georges d’Entremont s’est faite organiquement. Je m’amusais avec au quai, je l’avais à l’eau, il y a du monde l’a vu et qui ont dit: tu vois, il m’en faut un! , explique-t-il.

Il dit avoir reçu plus de 1500 commandes jusqu’à maintenant, de partout à travers les provinces de l’Atlantique.

Le Pubnico Ring avant une démonstration. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Blanchet

M. d’Entremont affirme que son invention a déjà été utilisée avec succès à au moins deux reprises dans des opérations de sauvetage.

C’est la volonté de sauver des vies qui le motive, dit-il. Cette invention arrive à point, puisqu’on a déploré en 2018 l’année la plus meurtrière en 14 ans dans l’industrie de la pêche commerciale, avec 17 pertes de vie en mer, dont sept victimes néo-écossaises.

D'après le reportage de Stéphanie Blanchet