L’aire de restauration de l'Hôpital Saint-Boniface fermée après avoir échoué à une inspection sanitaire

L'inspecteur de la santé publique de la province a noté que l'aire de restauration n'avait pas pris de mesures efficaces pour empêcher l'entrée et la présence de rongeurs et d'insectes et que la nourriture y était préparée dans des conditions insalubres. Il a également dénoncé de manière générale de mauvaises conditions d'hygiène.

« On ne sait toujours pas dans combien de temps le Café Marché pourra rouvrir ses portes », a affirmé la directrice des communications de l'Hôpital, Micheline Saint-Hilaire, vendredi après-midi.

Mme Saint-Hilaire a déclaré que l'Hôpital n'avait pas d'autres détails à fournir sur la fermeture de son aire de restauration.

Dans un communiqué de presse publié mercredi, l’Hôpital Saint-Boniface a fait savoir que puisque l’aire de restauration est régie par un fournisseur sous contrat, la fermeture n’a pas d’impact sur la nourriture préparée pour les patients, celle-ci étant fournie par le service de restauration de l’hôpital.

« Nous travaillons actuellement avec notre sous-traitant et la Direction de la santé environnementale pour résoudre les problèmes portés à notre attention », indique la direction de l'hôpital dans son communiqué.