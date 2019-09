L'avenir des oléoducs au Canada au coeur d'un congrès à Calgary

Le congrès baptisé « Shaping the Future of the Pipeline Industry », (Bâtir l'avenir de l'industrie du pipeline), a été organisé par l’Association des jeunes pipeliniers du Canada ( YPACAssociation des jeunes pipeliniers du Canada ) dans le but de promouvoir la croissance et le développement de jeunes professionnels.

L’un des thèmes abordés est l’importance de trouver de nouvelles utilisations des oléoducs dans un contexte de transition énergétique.

Les défis qui attendent l’industrie pétrolière sont d’améliorer sa fiabilité, sa sécurité et sa performance opérationnelle , explique Geoffrey Cann, auteur et consultant au sein de l’industrie pétrolière.

Selon lui, les pipelines pourraient être utilisés de plusieurs manières : Les pipelines sont de grandes poches d’air pressurisées souterraines. [On pourrait] y injecter de l’air. En relâchant cet air, on pourrait faire tourner une turbine et créer de l’électricité. À l'avenir, on pourrait donc transformer des pipelines en un autre genre de pile , explique-t-il.

On ne devrait pas en avoir peur. Geoffrey Cann, auteur et consultant

Inclusion des communautés autochtones

Deanna Burgart, ingénieure autochtone, souligne l'importance d'inclure les communautés autochtones au sein de l'industrie pétrolière. Photo : Émilie Vast / Radio-Canada

Deanna Burgart, ingénieure et présidente de la compagnie Indigenous Engineering Inclusion, insiste quant à elle sur l’importance de travailler avec les communautés autochtones du Canada.

Elle espère entre autres que les entreprises travaillant dans le domaine embaucheront davantage d'ingénieurs autochtones.

Il y a plusieurs choses sur lesquelles nous pourrions travailler ensemble. L’une d’elles est l’importance de réduire l’impact sur le territoire et de mettre les communautés autochtones à l’avant des discussions. Deanna Burgart, ingénieure autochtone

L’ingénieure croit que de grands projets tels que le pipeline Trans Mountain ont démontré l’importance de prendre en compte les communautés autochtones : À long terme, cela permettra d’améliorer nos projets.

Avec les informations d'Émilie Vast