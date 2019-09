Saguenay veut réduire ses émissions de GES

Depuis quelques années, on a fait l’inventaire de tous les gaz à effet de serre que la ville produit. On a terminé ça et on est en train de mettre un plan d’action pour être capable de réduire nos émissions , explique le conseiller municipal de Chicoutimi Simon-Olivier Côté.

La Ville souhaite maintenant explorer différentes pistes afin de réduire son empreinte écologique, comme améliorer l’efficacité énergétique des systèmes de chauffage des immeubles. Elle songe également à l’utilisation de véhicules électriques.

Simon-Olivier Côté a rappelé que le compostage allait aussi contribuer à rendre la ville plus verte.

Éventuellement, ça pourrait mener à des actions plus drastiques. Simon-Olivier Côté, conseiller municipal de Chicoutimi

Déjà en 2017, Josée Néron, alors candidate à la mairie, avait formulé le souhait que la Ville de Saguenay en fasse plus pour la protection de l'environnement.