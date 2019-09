Des Torontoises francophones à l’honneur lors d'un symposium

Plus d’une dizaine de femmes francophones torontoises ont participé au premier symposium organisé vendredi à Toronto par la plateforme 100 Accomplished Black Canadian Women, qui reconnaît les talents et accomplissements de femmes noires canadiennes.

C’est rafraîchissant d’être incluse à un symposium organisé par des anglophones qui ont pris le temps de donner la place aux femmes francophones. Rokhaya Gueye, vice-présidente de la francophonie, Union africaine, 6e région, Canada

Les conférences et allocutions ont eu lieu sous le thème : les chemins d’un leadership exceptionnel .

Les organisateurs ont intégré au symposium la coanimatrice bilingue Alyson Renaldo, productrice, scénariste, actrice de cinéma et comédienne au théâtre, ainsi qu'une panéliste francophone, Sarah Onyango, animatrice à Ottawa CHUO FM.

Il était très important d'entendre la voix des femmes noires francophones. L'audience s'est vite rendu compte des préjugés de la langue que vivent en plus les femmes francophones vivant le racisme. Karine Morin, participante au symposium, juge de paix

Parmi les femmes présentes à l’événement figuraient notamment l'ancienne députée ontarienne libérale et ministre d'État Jean Augustine, la juge de paix Karine Morin, la directrice de la mobilisation et du développement communautaire du Mouvement ontarien des femmes immigrantes, Carline Zamar, la vice-présidente de la francophonie de l'Union africaine, Rokhaya Gueye, ainsi que Germaine NGono, intervenante en appui transitoire et soutien en logement pour les femmes victimes de violence à Oasis Centre des femmes.