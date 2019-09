Les juges de la Cour suprême rencontrent la communauté francophone

Au cours de leur visite, les juges de la Cour suprême ont notamment entendu Ariane Freynet-Gagné, qui, au nom des étudiants de l'Université de Saint-Boniface, a lancé un vibrant plaidoyer pour la francophonie manitobaine, particulièrement applaudi.

J’espère que vous repartirez aujourd’hui avec le sentiment que notre communauté, malgré tous ses défis, est bien vivante en que nous sommes là pour rester. Merci , a déclaré Ariane Freynet-Gagné, en s’adressant aux juges dans l’atrium de l’université.

Le juge en chef du plus haut tribunal du pays a salué les contributions de ceux qui ont travaillé d’arrache-pied pour protéger les droits des Franco-Manitobains.

Les barrières particulières auxquelles font face les membres de communautés linguistiques minoritaires posent des défis uniques dont il faut tenir compte , a souligné le juge Richard Wagner.

La jeunesse francophone s'adresse aux juges

En marge des premières audiences de la Cour suprême à l’extérieur d'Ottawa, il était aussi important pour les juges d'entendre la réalité de la communauté francophone du Manitoba.

L’occasion a été saisie par la représentante des étudiants de l'Université de Saint-Boniface dont le discours a impressionné l'auditoire.

Si on existe encore, si on choisit de vivre, de créer, de rire, de pleurer et d'étudier en français en 2019, c’est parce que les fondations sur lesquelles nous tenons sont fortes, parce qu’il y a des gens pour nous appuyer et, oui, parce que la Cour suprême a su reconnaître notre existence par le passé et la défendre , a souligné Ariane-Freynet Gagné.

La lucidité, l'éloquence et l’humour des propos de l’étudiante ont résonné parmi son auditoire, notamment chez Gilberte Proteau, ancienne présidente de la Société franco-manitobaine.

On voit à quel point elle est convaincue, son français est excellent, sa capacité de discours est loin en avant de celle de tous les jeunes de son âge , a déclaré Mme Proteau.

L'étudiante Ariane Freynet-Gagné s’est adressée aux juges de la Cour suprême dans l’atrium de l’Université de Saint-Boniface. Photo : Radio-Canada

Pour les professionnels francophones du droit, qui ont également été invités à cette rencontre, cette reconnaissance de la communauté par la Cour suprême est une chose importante.

Un pas en avant pour l'application du droit en français

Le fait que la Cour suprême se soit déplacée pour entendre des causes, rencontrer les juristes et la population, cela fait en sorte qu’il y a un rapprochement entre la justice et les justiciables , estime le président de l’Association des juristes d’expression française du Manitoba, Alain Laurencelle.

Pendant plusieurs années, il a été difficile de pratiquer le droit en français. Dans plusieurs communautés francophones, les résidents exigent et ont besoin de services en français et le droit est souvent un des domaines le moins connus et qui pourrait avoir le plus d’impact dans leur vie. En tant que juristes, nous devons nous assurer que nous avons les outils nécessaires, les tribunaux nécessaires et les juges nécessaires pour pouvoir entendre les causes de nos clients.

À l’issue de son discours, le juge Wagner n’a pas manqué de souligner l’éloquence d'Ariane Freynet-Gagné, ajoutant qu’il y aurait probablement une place pour elle si elle veut plaider à la Cour suprême ou peut-être même devenir juge un jour à la Cour suprême.

En attendant, la femme de 20 ans entend poursuivre son engagement dans la communauté franco-manitobaine.

Les neuf juges de la Cour suprême du Canada étaient à Winnipeg cette semaine, notamment pour entendre deux causes en appel, dont l’une porte sur les droits linguistiques et scolaires des francophones de la Colombie-Britannique.

Avec des informations de Marie-Michelle Borduas, ICI Manitoba.