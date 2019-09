Manifestation sur le climat : arsenic et pipeline au cœur de la marche à Rouyn-Noranda

Ils étaient plus d'un millier à marcher dans les rues de Rouyn-Noranda vendredi en solidarité à la grève mondiale sur le climat.

À l'instar des manifestants sur l'ensemble de la planète, ils ont demandé aux décideurs politiques d'agir face à l'urgence climatique.

Plusieurs manifestants ont rappelé que l'arsenic et les pipelines n'étaient pas les bienvenus en Abitibi-Témiscamingue.

Je veux juste vous dire que ce qu'on fait aujourd'hui, ça vaut la peine, ça fait la différence , lance Adeline Laquerre, membre du collectif La planète s'invite au parlement Abitibi-Témiscamingue.

Les manifestants réclament des actions concrètes. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

La marche était à peine débutée que les émotions étaient déjà omniprésentes.

Les manifestants commençaient rapidement à scander haut et fort leur message. «Gazoduc, ça passe pas, Gazoduc on en veut pas», criaient-ils en choeur.

L'ampleur qu'a pris la manifestation à Rouyn-Noranda dépasse les attentes du collectif La planète s'invite au parlement Abitibi-Témiscamingue.

Dépasser le millier de personnes, on parle de 1400 personnes aujourd'hui, c'est extraordinaire, se réjouit Adeline Laquerre. La crise climatique, c'est un fait qui est avéré, qui est réel et qu'on ne peut plus ignorer, rajoute-t-elle.

Les manifestants ont tenu un «die-in» à la Place de la Citoyenneté de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

L'environnement pour les 0 à 99 ans

Les manifestants étaient autant des étudiants que des personnes plus âgées, ce qui réjouit le directeur général du groupe Éco-citoyen, le GECO, Maurice Duclos.

Il n'y a pas juste des jeunes ici. Il y a de tout, tout, tout. Des gens aisés, des gens qui en arrachent un peu plus dans la vie. On associe beaucoup l'environnement aux jeunes, mais l'environnement, ce n'est pas juste les jeunes , affirme-t-il.

Symboliquement, plusieurs manifestants portaient des masques anti-poussière.

Une façon de rappeler que l'arsenic à la Fonderie Horne et le projet de pipeline de Gazoduq demeurent des enjeux importants pour la région.