Un tribunal rejette la contestation judiciaire de la loterie du cannabis en Ontario

La Cour divisionnaire de l'Ontario a également levé la suspension de la nouvelle ronde d'attribution des permis, qui avait été imposée par un juge le mois dernier le temps que la cour clarifie les règles de la loterie.

Les trois juges de la Cour divisionnaire n'ont toutefois pas indiqué les motifs de leur décision, affirmant qu'ils comptaient les publier dans les 10 prochains jours.

La Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (CAJO) affirmait que les plaignants avaient été disqualifiés parce qu’ils avaient raté l'échéance pour soumettre à temps leur demande.

Les onze détaillants avaient contesté leur rejet et contesté l'équité des procédures du système de loterie utilisé pour accorder les permis.

Les plaignants affirmaient que le processus était injuste, parce que la Commission a refusé de les entendre lorsque leurs formulaires ne sont pas parvenus au destinataire de façon électronique comme prévu, et que le délai aurait dû être recalculé en fonction du moment où le message avait effectivement été livré.

Les avocats du groupe ont refusé de commenter vendredi.

La Commission a par ailleurs indiqué dans un communiqué qu'elle procéderait maintenant à l'évaluation des demandes de 11 autres personnes choisies pour remplacer celles qui ont été disqualifiées.

Nous communiquerons les dates limites révisées aux candidats qui ont été retirés de la liste d’attente pour remplacer ceux qui avaient été disqualifiés , a annoncé la Commission sur son site internet.

Notre objectif reste de faire avancer le processus de loterie et de licence le plus rapidement possible tout en continuant d’appliquer notre approche de licence rigoureuse afin de permettre l’ouverture de magasins de vente au détail de cannabis plus sûrs et responsables , peut-on lire.

Jusqu'à présent, le gouvernement a organisé deux rondes de loterie pour déterminer qui pouvait faire des demandes pour ouvrir un magasin de cannabis.

L'une des conditions obligatoires de la CAJOCommission des alcools et des jeux de l'Ontario consiste à envoyer dans les temps impartis une lettre de crédit de 50 000 $ pour couvrir toute défaillance ou rupture de contrat.

Les gagnants doivent aussi y ajouter un dépôt non remboursable de 6000 $. Ils ont ensuite 5 jours ouvrables pour soumettre leur demande. Passé ce délai, ils sont disqualifiés.

Les avocats de la commission disent que les plaignants ont dans ce cas-ci ignoré les courriels que l'agence gouvernementale leur avait envoyés et ils ont également dit au tribunal que l'agence avait pris plusieurs autres mesures pour rejoindre le groupe.