Nouvelle campagne de financement pour la maison de soins palliatifs Sérénité

Les travaux de construction qui ont commencé en août 2018 ont connu de légers retards en raison d’une panne de génératrice.

Mais selon la présidente du conseil d’administration de la maison Sérénité, Mathilde Gravelle-Bazinet, l’établissement sera prêt à accueillir ses 10 premiers résidents au plus tard à la mi-décembre.

Tout va très bien et la construction est d’excellente qualité , note-t-elle.

La construction de la maison de soins palliatifs Sérénité de North Bay a commencé en août 2018. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Une foire sera tenue le 8 octobre à North Bay pour embaucher les 30 membres du personnel avec lesquels démarreront les activités de la maison Sérénité.

Des briques en argent

La maison Sérénité, dont le coût de construction est estimé à 7,4 millions de dollars a déjà reçu 3,5 millions de dollars du gouvernement provincial.

L’établissement a également reçu un prêt de la Caisse populaire, mais a lancé officiellement une autre campagne de financement vendredi. Au coût de 250 $, les personnes peuvent acheter une brique symbolique.

La maison Sérénité a vendu 22 briques pour l'instant, et espère atteindre un total de 14 000.

La somme ciblée de 3,5 millions de dollars éviterait à l’établissement de payer une hypothèque.

La maison des soins palliatifs Sérénité de North Bay devrait ouvrir ses portes en décembre 2019. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Mme Gravelle-Bazinet se dit optimiste quant à l’atteinte de l’objectif.

On a énormément d’appui de la communauté. Tout le monde veut absolument avoir une maison de soins palliatifs qui est dans un milieu paisible et non pas dans un hôpital où il y a beaucoup de bruit , conclut-elle.

Avec les informations de Frédéric Pepin