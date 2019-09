Les attentes de familles francophones vis-à-vis du futur gouvernement fédéral

Caroline Tremblay a trois enfants de 4 à 14 ans. Elle vit à Golden avec son conjoint. Pour elle, recevoir du soutien du gouvernement fédéral pour sa famille est apprécié, mais ce n'est pas ce qui guidera son choix le jour de l'élection fédérale, le 21 octobre.

Pour moi, ce qui est important c’est que le gouvernement comprenne à quel point la crise climatique est présente et qu’on doit prendre des mesures sérieuses rapidement. On devrait pas parler de mesures en 2050. C’est déjà vraiment loin. On devrait prendre des grandes mesures comme bannir le plastique à usage unique Caroline Tremblay, résidente, Golden

C'est aussi l'environnement qui préoccupe Pasquale Cazabon-Sansfaçon. Elle veut des actions rapides du prochain gouvernement.

Pasquale Cazabon-Sansfaçon déplore le manque d'actions pour faire face à l'urgence climatique. Elle vit à Vancouver avec sa fille et son conjoint. Photo : Pasquale Cazabon-Sansfacon

Personnellement, j’ai rien à cirer des baisses d’impôts. Je veux qu’on prenne des actions drastiques, c’est à dire changer pour des énergies vertes. C’est pas en appuyant des projets de pipelines qu’on va réussir à atteindre les « objectifs de réduction » émissions de gaz. Pasquale Cazabon-Sansfaçon, résidente, Vancouver

Céline Bélanger à Victoria, croit également que le gouvernement doit en faire plus. C'est crucial pour l'avenir de son fils et des générations à venir.

Céline Bélanger forme avec son conjoint une famille reconstituée avec 3 enfants. Ils vivent à Victoria. Photo : Céline Bélanger.

Je me dis chaque famille, chaque individu on essaye de faire une différence, mais en réalité c'est vraiment les grosses compagnies qui devraient prendre des mesures drastiques pour diminuer l'emballage qui n’est pas nécessaire du tout. Céline Bélanger, résidente, Victoria

Pauline Mérimdol votera pour la première fois le 21 octobre, car elle vient récemment d'obtenir sa citoyenneté canadienne. Elle observe cependant ce qui se passe au Canada, car elle y vit depuis 11 ans.

Pauline Merimdol, sa fille et son conjoint. Le couple de Vancouver vote pour la première fois au Canada. Photo : Pauline Merindol

Tout ce qui a trait au climat et à la protection de l’environnement l'intéresse et elle se dit déçue des décisions du gouvernement de Justin Trudeau dans ce domaine. Pourtant les prises de position d'Elizabeth May, la chef du Parti vert, au sujet de l'avortement en particulier, l'empêchent de voter pour ce parti.

Les propos qu’elle a tenus sur l’avortement, on est un pays progressiste, on ne peut pas retourner en arrière. Pour moi en tant que femme, mère d’une fille, ça met trop en danger l’avenir de ma fille, c'est pas acceptable comme propos. Pauline Mérimdol

Marc Bonneviot votera également pour la première fois avec sa conjointe. Il est très sensible aux questions environnementales. Père de deux enfants en garderie, il déplore avoir à payer plus de 2000 $ chaque mois en frais de garde.

Marc Bonneviot, sa conjointe Alice et leurs deux enfants. La famille aimerait bien pouvoir continuer à vivre à Vancouver. Photo : Alice Bonneviot

Les loyers élevés à Vancouver sont également une préoccupation pour la famille qui vit dans un logement avec deux chambres et ne peut se permettre de prendre un logement plus grand.

C’est dur de se loger de façon décente. Marc Bonneviot, résident, Vancouver

C'est d'ailleurs le premier sujet auquel pense Roseline Célier, mère monoparentale de deux enfants à Richmond.

Roseline Célier et son fils Cyrus. Photo : Roseline Célier

Avec la crise du logement, je trouve que ça devient un petit peu ridicule pour les jeunes familles ou familles monoparentales, ça devient vraiment un défi de trouver des loyers raisonnables. Roseline Célier, résidente, Richmond

Jean-Pierre Rukundo aimerait que le prochain gouvernement offre plus de soutien financier aux familles comme la sienne.

Jean-Pierre Rukundo de Port Coquitlam, son épouse et ses deux enfants. Photo : Jean-Pierre Rukundo

Je vais me décider plus proche du jour du vote, pour l’instant j’essaye de regarder qui va offrir ce que je pense sera le mieux pour moi et pour mes enfants. Jean-Pierre Rukundo, Port Coquitlam

Laurent Saplairoles pour sa part veut que le gouvernement fédéral donne aux familles des crédits d'impôt pour le coût des activités parascolaires des enfants comme le sport ou les arts. Il aimerait aussi que les soins de santé soient mieux pris en charge.

Laurent Saplairoles, sa femme Rachel, et leurs deux enfants de Burnaby discutent souvent de questions environnementales. Photo : Laurent Saplairoles

Notre dentiste nous parle d'un l’appareil dentaire pour notre fils, mais c’est plusieurs milliers de dollars à chaque fois, car les soins ne sont pas pris en charge par l’assurance santé et seulement partiellement par les assurances privées. De la même manière, les yeux devraient être couverts. Laurent Saplairoles, résident, Burnaby

Les personnes handicapées, oubliées par les partis politiques

Ève Poudrier, son conjoint et leurs deux filles vivent à Vancouver. La famille veut que les partis s’engagent pour un meilleur soutien aux personnes handicapées. Photo : Éve Poudrier

Pour Ève Poudrier, mère de deux filles dont l'aînée a des besoins spéciaux très importants, déplore l'absence de mesures pour les familles comme la sienne.