Lancement d'une clinique de santé adaptée aux besoins des Autochtones de la Saskatchewan

La clinique Wellness Wheel ne dispose pas de bâtiment à elle, mais enverra de préférence le personnel médical au sein même des communautés autochtones de la province.

Elle est le fruit du constat selon lequel peu d'Autochtones se rendent dans les centres de soins créés par la province.

Le professeur de kinésiologie et d'étude de santé James Daschuk explique que, dans cette clinique, c'est le personnel de santé qui s'adapte aux besoins des communautés autochtones, et pas l'inverse. Photo : Radio-Canada

Selon le professeur de kinésiologie et d'étude de santé, James Daschuk, qui a participé aux études réalisées pour la mise en place de cette clinique, cette nouvelle approche était nécessaire.

Il affirme que, par le passé, le gouvernement a porté atteinte aux traditions autochtones dans sa manière de fournir des soins de santé. La clinique Wellness Wheel adoptera une tout autre approche.

« Un grand pourcentage des membres de l’équipe de la clinique est autochtone. [On] va s’assurer que les services sont donnés d’une manière appropriée à la culture [des communautés autochtones] », explique M. Daschuk.

Gagner la confiance des communautés autochtones

La directrice de la recherche à la clinique Wellness Wheel, JoLee Sasakamoose, indique que cette clinique mobile permettra d'augmenter l'accès au soin de santé dans les réserves autochtones de la Saskatchewan. Photo : Radio-Canada

Selon James Daschuk, dans cette nouvelle approche, ce sont les communautés qui expriment leurs besoins, et c’est aux équipes médicales de s'adapter pour y répondre.

La directrice de la recherche à la clinique Wellness Wheel et professeure associée à l’Université de Regina, JoLee Sasakamoose, ajoute qu’il est important d’établir un climat de confiance entre le personnel médical et les communautés autochtones.

« Nous avons dû former nos médecins pour qu’ils soient sensibles à la culture des Autochtones et nous assurer qu’ils tissent des relations amicales dans ces communautés. Le but est d’établir des partenariats sincères et de gagner la confiance de ces communautés pour accomplir notre travail, qui est si important », explique-t-elle.

La clinique Wellness Wheel offrira gratuitement des soins de santé primaire et aussi des services dans plusieurs spécialités en médecine.

La Dre Sasakamoose précise que la clinique fournira des soins en rapport notamment à la santé mentale, la dépendance, le VIH et le diabète.

En parallèle aux soins, des recherches seront menées pour évaluer l'efficacité de cette nouvelle approche.

Avec les informations de Zoé Clin