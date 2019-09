Des municipalités rurales veulent que la C.-B. finance leurs programmes de recyclage

À McBride, un village dans l’est de la Colombie-Britannique, seul le carton peut-être recyclé. Le village de 600 habitants ne récolte pas assez d'impôts pour financer un programme de recyclage plus important.

Le plastique, le papier et toutes les autres matières recyclables provenant de McBride sont plutôt acheminés à la décharge de Prince George, située à plus de 200 km, puisque McBride n’a également pas sa propre décharge. Ces matières ne sont pas acceptées par la station de transfert de McBride en raison des coûts élevés associés à leur transport vers le centre de recyclage le plus proche.

Je sais que la possibilité d'offrir une collecte porte-à-porte de matériaux recyclables est totalement hors de portée , dit Rosemary Hruby, conseillère municipale à McBride. Mais la possibilité de voir notre station de transfert locale accepter et gérer tous ces produits recyclables ne devait pas l’être .

Rosemary Hruby porte ses inquiétudes auprès du congrès de l’Union des municipalités de la Colombie-Britannique depuis trois ans. Elle cherche du financement pour que la station de transfert de McBride puisse accepter des matériaux autres que le carton.

Le recyclage va nous coûter. Mais ça ne doit pas être aussi cher que de transporter le tout jusqu’à Prince George. Rosemary Hruby, conseillère municipale, McBride

La réalité de Rosemary Hruby et de sa municipalité se fait aussi ressentir par d’autres petites municipalités britanno-colombiennes. L’association des gouvernements locaux du centre-nord de la province (North Central Local Government Association) a voté à l’unanimité en faveur d’une demande de financement de la part du gouvernement provincial.

Il n’existe pas de solution rapide ou de réponse facile [à ce problème], mais nous allons continuer à pousser la conversation et nous allons continuer d'assurer que le recyclage demeure au sommet de la liste de choses à faire du gouvernement , dit-elle.

Espérons que [le recyclage] sera une réalité un jour pour toutes les régions de la province, particulièrement McBride. Rosemary Hruby, conseillère municipale, McBride

Avec les informations de Courtney Dickson et Daybreak North