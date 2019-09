Un autre cas d'engorgement à l'urgence de l'Hôpital de Hull

Les ambulanciers se doivent de rester avec leurs patients tant qu'ils n'ont pas été pris en charge par le personnel de l'hôpital. Puisque le temps d'attente au triage était beaucoup plus élevé qu'à l'habitude, il était impossible pour les ambulanciers de pouvoir retourner sur la route.

Au pire de la crise, vers 14 h, huit ambulanciers étaient en situation d'impasse. Certains d'entre eux ont dû attendre jusqu'à deux heures et demie avant de repartir.

Ce genre de situation ne serait pas exceptionnel à l'automne, selon la Coopérative des paramédics de l'Outaouais (CPO).

C'est sûr que c'est un temps occupé pour tous. On essaie d'avoir des ressources suffisantes, autant dans les hôpitaux que sur la route , explique Marie-Ève D'Aoust, chef aux opérations communication à la CPOCoopérative des paramédics de l'Outaouais .

La coopérative a d'ailleurs dû ajouter du personnel, jeudi après-midi, pour s'assurer que le territoire soit desservi correctement en cas d'urgence.

On est prévenu d'avance, on travaille en collaboration constante. On est au courant de tout ce qui se passe dans leurs hôpitaux, donc on est capable de réagir rapidement , assure Mme D'Aoust.

Les ambulanciers demandent tout de même aux citoyens de les appeler seulement en cas de réelle urgence pour éviter des situations d'engorgement dans les salles d'attente.

À noter que le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais n'avait toujours pas répondu à notre demande d'entrevue au moment de publier ces lignes.

Avec les informations de Jean-François Poudrier