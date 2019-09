Moins d'heures supplémentaires et gel d'embauche au MTQ

Dans une missive obtenue par Radio-Canada, le MTQ soutient que des mesures correctives s'imposent afin de répondre aux cibles d'heures rémunérées pour l'année 2019-2020 fixées par le Conseil du Trésor.

Gel d'embauche. Pour les postes en processus de comblement, seuls ceux pour lesquels une promesse d'embauche a été faite au candidat au plus tard aujourd'hui pourront être pourvus

Réduction maximale de l'utilisation des heures supplémentaires (autorisation du directeur général nécessaire)

Attrition lors des départs à la retraite

Et si les routes ne sont pas belles?

Le président de l'Association des ingénieurs professionnels du gouvernement du Québec, Marc-André Martin, dénonce cette décision du Ministère. Il explique que les entrepreneurs privés responsables des travaux travaillent souvent 40 à 50 heures par semaine afin de rencontrer les échéanciers.

Si on limite les ingénieurs et les techniciens à 35 heures par semaine, ça veut dire que des travaux ne seront pas surveillés adéquatement , précise M. Martin.

En tout cas, on va savoir vers qui se tourner si nos routes ne sont pas belles. Marc-André Martin. président Association des ingénieurs du gouvernement du Québec

Les mesures imposées par le Ministère surprend d'autant plus l'Association qu'elle survient au moment où le calendrier des travaux doit être ajusté afin de terminer l'asphaltage avant l'arrivée du temps froid.

On est dans le blitz de fin de saison et là on vient nous dire qu'on peut plus travailler d'heures supplémentaires. Ça se peut pas cette histoire-là, c'est complètement ahurissant , peste le président.

Un frein à la « surconsommation », se défend le MTQ

La note du Ministère explique cette décision par le fait que le premier rapport trimestriel 2019-2020 fait état d'une surconsommation des heures rémunérées en regard de la cible ministériel. On poursuit en disant que cette surconsommation est en progression plutôt que de se résorber lors du second trimestre.