Premier cas au Québec de maladie liée au vapotage : des jeunes réagissent

Un premier cas de maladie sévère liée au vapotage au Québec a été confirmé vendredi matin par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Dans la région, des jeunes commencent à se questionner sur leur propre consommation.

Le nombre de jeunes Canadiens de 16 à 19 ans qui vapotent a augmenté de 74 % en l'espace d'un an. Une statistique qui se confirme de plus en plus à la sortie des écoles secondaires.

C’est l’heure de la pause à la Polyvalente d'Arvida, une quarantaine de jeunes se retrouvent à quelques pas de l’établissement pour vapoter.

Je vapote chaque jour, on a eu un trip avec mes amis, mais ce n’est pas tant hot que ça , raconte une adolescente.

La plupart consomment tous les jours et admettent qu’ils ne pourraient pas s’en passer. Certains fumaient des cigarettes auparavant tandis que d’autres ont commencé directement avec la cigarette électronique.

La Commission scolaire De La Jonquière faisait déjà de la prévention. Des affiches sont présentes dans les établissements pour dissuader les jeunes et des rencontres sont organisées avec le service d'infirmerie pour les informer des risques liés au vapotage.