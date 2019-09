Michael Adamson, à l'origine de la publication de la photo de Justin Trudeau costumé en Aladin et maquillé en « brownface », affirme que « les Canadiens avaient le droit de voir » le cliché en question.

Dans une brève déclaration transmise vendredi après-midi par communiqué, le responsable de la diffusion de cette photo, M. Adamson, qui se décrit comme étant un homme d'affaires de Vancouver, dit avoir lui aussi fréquenté la West Point Grey Academy (WPGA).

C'est dans cette école britanno-colombienne que M. Trudeau enseignait, au tournant des années 2000. C'est aussi là où, lors d'une fête sur le thème des « Mille et une nuits », il s'est costumé pour personnifier Aladin, maquillage corporel compris.

« En tant que membre de la communauté de la WPGA, j'avais entendu des rumeurs sur l'existence de cette photo, et j'étais en mesure d'en fournir une copie à un journaliste du [magazine] TIME », a indiqué M. Adamson.

Ce dernier poursuit en affirmant « n'avoir jamais été membre d'un parti politique », ne pas avoir été payé pour la publication de la photo controversée, et que sa décision de rendre l'image publique « était seulement motivée par la croyance selon laquelle les Canadiens avaient le droit de la voir ».

M. Adamson conclut sa déclaration en disant ne pas vouloir commenter davantage l'affaire.

La publication de cette photo, il y a environ une semaine et demie, avait fait grand bruit en pleine campagne électorale, forçant le premier ministre sortant à revoir complètement son agenda.

Justin Trudeau s'est également excusé à de nombreuses reprises. Deux autres événements où le chef libéral s'est maquillé le visage en noir ont ensuite été mis au jour, dont l'un s'étant déroulé lors des études secondaires de M. Trudeau, au collège Brébeuf, à Montréal.

L'existence de ces photos et d'une vidéo a suscité des réactions parfois diamétralement opposées. Certains, comme le chef néo-démocrate Jagmeet Singh, ont affirmé que cela témoignait de l'existence d'un racisme systémique au sein de la classe politique canadienne. D'autres, comme la Ligue des Noirs et l'auteur et académicien Dany Laferrière, n'y ont vu qu'une erreur de jeunesse, voire une simple façon de s'amuser.