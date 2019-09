Corneille démarre sa tournée canadienne à Toronto

Avec près de 20 ans de carrière solo, la star internationale Corneille arrive dans la Ville Reine où il présentera au public du festival Francophonies en fête son dernier album Parce qu'on aime en plus de ses plus grands titres.

Depuis Parce qu'on vient de loin, son premier album sorti en 2002, Corneille a fait un long chemin qui l'a conduit jusqu'à Parce qu'on aime, son huitième et dernier album en date. Une carrière d'artiste remplie pour un homme qui ne s'envisageait pas de prime à bord comme musicien. Dans un entretien à Radio-Canada, il s'est livré sur sa passion pour la littérature et sur les raisons qui l'ont poussé à faire de la chanson.

Je pense que je suis profondément un écrivain refoulé qui a eu recours à la chanson parce que c'est ce qui m'était accessible. Corneille, auteur-compositeur-interprète

Je suis donc tombé dans l'écriture de chansons parce que c'est le moyen que j'avais trouvé de guérir, de faire ma propre thérapie et de m'affirmer, de dire au monde qui je pensais être, mais j'ai toujours trouvé ça très contraignant d'écrire une chanson.

Au fil des années et des albums, Corneille a voyagé entre des styles de musique différents (RnB, soul, dancehall, afropop, etc.). Les thèmes de ses chansons ont eux aussi considérablement varié. Parti de la douleur que lui a causée le génocide du Rwanda et qui l'empêchait d'entrevoir un véritable avenir, il en arrive désormais à créer avec Sofia de Medeiros, son épouse, des chansons aux thèmes atypiques.

C'est elle qui lui a suggéré de créer le titre Manque de sommeil, qui figure sur son nouvel album. Le texte traite de la parentalité et du manque de sommeil qui en découle très souvent, un thème qui n'allait pas de soi pour une chanson de l'aveu même de Corneille

C'est à la limite du comique. Comment est-ce qu'on rend ce thème audible sans faire quelque chose de comique de façon assumée et sans non plus raconter quelque chose de très sombre? [...] Nous c'était clairement parce qu'on ne dormait plus, c'était premier degré, on ne dormait plus. Notre fille avait deux ans et demi quand on a commencé à écrire sur l'album et elle ne dormait pas.

Corneille est néanmoins parvenu à faire ce titre qui est devenu un tube et qui fera peut-être partie de ceux qu'il présentera au public de Francophonie en fête vendredi à Toronto au théâtre Isabel-Bader. Les autres dates de sa tournée le feront passer par différentes villes du Québec.

Un texte d'Elvis Nouemsi